رياضة

أحمد الطيب: الخطيب تعاقد مع أضعف مهاجم في التاريخ

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
انتقد أحمد الطيب المعلق الكروي بقنوات الكأس القطرية، مهاجم الأهلى الجديد أليو بادجي، بعد ظهوره بمستوى متواضع من وجهة نظره في لقاء السوبر أمس بين الأهلي والزمالك، الذي انتهى بفوز الأبيض بركلات الترجيح 4-3 ليتوج الزمالك بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه. ونشر الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الفقير عندما يريد أن يأكل سمك يذهب إلى البحر أو الترعة ويصطاد بالسنارة.!! وهو و حظّه.. مرة يصطاد سمكة صغيرة ومرة يطلع له شبشب أو صندل قديم، بينما الغني يذهب إلى سوق السمك ويشترى النوع الذى يريده بالكمية التي يريدها".
وواصل:"هكذا الأهلي -، لأنه غني ماليّاً وتاريخيّاً وجماهيريًا فهو من النوع الثاني - لذلك شراء رأس حربة للأهلي يجب أن يكون بغداد بو نجاح أو حمدالله أو جوميز - وليس الأخ السنغالى - ده مش بتاع الأهلي خاااااااااالص مش كده ولا إيه ؟".وعاد الطيب وكتب، قائلًا:" أستغرب جداً (الخطيب) أحرف رأس حربة في تاريخ مصر
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حسام-عاشور

حسام عاشور: لن نقبل الإساءة للجمهور وسنرد في الملعب

عبر حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، عن استيائه لما تعرض له جمهور فريقه خلال مباراة السوبر أمام الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام"، قائلًا:" جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة ابداً في حقه أو في حق الأهلي، نعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".
بيراميدز (1)

بيراميدز يتخطى الإسماعيلي في كأس مصر

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا، على نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر، ليتأهل لمواجهة طلائع الجيش في دور ربع النهائي من الكأس . فريق بيراميدز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعد بينية رائعة من عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، إلى جون أنطوي المهاجم، داخل منطقة الجزاء، حولها برأسية مباشرة في شباك الإسماعيلي.
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
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مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى: الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، وطالب مرتضى لاعبيه بعدم إفساد فرحة السوبر الإفريقي، وتحقيق الفوز على الأهلي يوم الخميس المقبل، عندما يتنافسان على لقب السوبر المصري بالإمارات. وقال مرتضى في لقاء مسجل أذاعته قناة ناديه: "كنا نخشى شهر فبراير الجاري، ومواجهاته الصعبة، لكننا حققنا انتصارات غائبة، وفزنا على الإسماعيلي في عقر داره بالدوري لأول مرة منذ 14 سنة، وحصدنا السوبر الإفريقي بعد غياب 17 سنة".
رمضان صبحي

الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى. وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى: كنت أتوقع تواجد «الجنايني» لاستقبال الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استقباله لبعثة الفارس الأبيض العائدة بلقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هنا ولكن ذلك لم يحدث، حيث استقبل البعثة أشرف صبحي وزير الرياضة. وقال مرتضى منصور: "كنت أنتظر تواجد عمرو الجنايني في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة الزمالك ولكن ذلك لم يحدث، الجنايني لم يتواجد في أي مناسبة مع الزمالك، بينما ذهب مرتين للأهلي".
الترجي

الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
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