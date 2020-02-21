أحمد الطيب: الخطيب تعاقد مع أضعف مهاجم في التاريخ

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ م

أحمد الطيب

انتقد أحمد الطيب المعلق الكروي بقنوات الكأس القطرية، مهاجم الأهلى الجديد أليو بادجي، بعد ظهوره بمستوى متواضع من وجهة نظره في لقاء السوبر أمس بين الأهلي والزمالك، الذي انتهى بفوز الأبيض بركلات الترجيح 4-3 ليتوج الزمالك بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه. ونشر الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الفقير عندما يريد أن يأكل سمك يذهب إلى البحر أو الترعة ويصطاد بالسنارة.!! وهو و حظّه.. مرة يصطاد سمكة صغيرة ومرة يطلع له شبشب أو صندل قديم، بينما الغني يذهب إلى سوق السمك ويشترى النوع الذى يريده بالكمية التي يريدها".

وواصل:"هكذا الأهلي -، لأنه غني ماليّاً وتاريخيّاً وجماهيريًا فهو من النوع الثاني - لذلك شراء رأس حربة للأهلي يجب أن يكون بغداد بو نجاح أو حمدالله أو جوميز - وليس الأخ السنغالى - ده مش بتاع الأهلي خاااااااااالص مش كده ولا إيه ؟".وعاد الطيب وكتب، قائلًا:" أستغرب جداً (الخطيب) أحرف رأس حربة في تاريخ مصر