سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي نحو15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الإفريقي نحو 15.62 جنيه للبيع،