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سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي نحو15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الإفريقي نحو 15.62 جنيه للبيع،
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

5 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال ثاني اجتماعات اللجنة خلال عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد،
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 22 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1625 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
المهندس عادل حامد

منها 2.8 مليار جنيه من فودافون.. المصرية للاتصالات تربح 4.4 مليار جنيه خلال 2019

ردًا على ما أثير حول خسارة الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 15 مليار جنيه، أثبتت نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم أنها قد حققت أربحا بلغت 4.4 مليار جنيه عن مجمل أعمالها في عام 2019، وهو ما يعزز من موقف الشركة المالي في الفترة المقبلة، لا سيما وأنها تبحث الاستحواذ على نسبة 55 % من شركة فودافون مصر -بحق الشفعة- وهو أحد الخيارات التي تدرسها الشركة بحسب تأكيد المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في بيان صحفي صادر عن الشركة صباح اليوم الخميس.
نيفين جامع

جامع: 130 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر وبيلاروسيا

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الاعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبريات الشركات المصرية والبيلاروسية ، حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.55 جنيه، ونحو 15.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.57 جنيه، ونحو 15.67 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.60 جنيه، ونحو 15.70 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
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