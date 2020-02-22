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برودة شديدة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ ص
طقس - صورة أرشيفية
طقس - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 11 17بلطيم 10 17مطروح 10 17السلوم 08 15سيوة 08 16بورسعيد 12 18دمياط 12 18الزقازيق 10 19الإسماعيلية 08 19السويس 12 19العريش 10 18رفح 09 17رأس سدر 09 21نخل 03 19نويبع 13 20طابا 10 18كاترين
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طقس-شديد-البرودة

برودة شديدة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

إلغاء «دعم الصحة» بداية من الطفل الثالث للأسرة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: المحافظات توفر 7.8 مليار جنيه في «كشافات الطاقة»

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات وفرت 7.8 مليار جنيه بتركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع. واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات مشيدا بالنتائج التى تحققت حتى الآن فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تركز على تغير الكشافات ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات.
وزارة الخارجية

الحكومة: لا صحة لتوقف تقديم الخدمات بسفارة مصر بالصين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها لرجال الأعمال والمستوردين، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
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