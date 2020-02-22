برودة شديدة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ ص

طقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 11 17بلطيم 10 17مطروح 10 17السلوم 08 15سيوة 08 16بورسعيد 12 18دمياط 12 18الزقازيق 10 19الإسماعيلية 08 19السويس 12 19العريش 10 18رفح 09 17رأس سدر 09 21نخل 03 19نويبع 13 20طابا 10 18كاترين