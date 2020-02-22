5 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري 2020، وأرجع المركزي ذلك إلى عدة أسباب منها، استقرار معدل التضخم، ونمو الناتج المحلي وغيرها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال ثاني اجتماعات اللجنة خلال عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد،
وهناك مجموعة من الأسباب والتي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كل من:استقرار معدل التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن أسعار الفائدة الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.وقال
وهناك مجموعة من الأسباب والتي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كل من:
استقرار معدل التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن أسعار الفائدة الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.
وقال تقرير اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل نحو 7.2% في يناير 2020 مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7% في يناير 2020 ، مقابل 0.6% في يناير من العام الماضي.
وأضافت اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل نحو 2.7% في يناير 2020 مقابل 2.4% في ديسمبر 2019، وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.
وسجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نحو 6.8%، وهو نفس مستوى المعدل الذي سجله خلال شهر ديسمبر 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بحوالي 0.8%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.
ثبات معدل نمو الناتج المحلي
أكد تقرير السياسة النقدية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر عند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018-2019، كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلي الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطيا مساهمة صافي الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.
وأضافت اللجنة، أن الارتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص جاء نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018-2019 منذ العام المالي 2005-2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.
وأكد تقرير صادر من البنك الدولي، أن نمو الاقتصاد المصري يأتي في ضوء تعزيز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.
ورفع البنك أيضا تقديراته للنمو خلال العام المالي الجاري 2019-2020 إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021.
تراجع أسعار البترول العالمية
أشار تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلى انخفاض أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.
وانخفضت أسعار النفط نحو 1% أمس، الجمعة، حيث تتعرض لضغوط بفعل تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس كورونا خارج الصين، في الوقت الذي يبدو فيه أن كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج لدعم السوق.
وتراجع خام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 58.67 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي 54 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 53.34 دولار للبرميل.
استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي
أشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وانخفاض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما.
وقال التقرير، إنه قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.
ارتفاع معدل البطالة
أكد تقرير لجنة السياسة النقدية، أن معدل البطالة سجل نحو 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 ، مقابل 7.8% و7.5 % خلال الربعين الثالث والثاني من نفس العام، على الترتيب.
كما أشار التقرير إلى استمرار تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.
وسجل عدد المتعطلين حوالي 2.329 مليون متعطل (1.120 مليون ذكور، 1.209 مليون إناث) بنسبة 8% من إجمالي قوة العمل بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5.3%، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.5%.
وأكد المركزي، أن معدلات الفائدة الحالية لا تعيق معدلات النمو الاقتصادي وقدرته على توليد فرص العمل اللازمة لتقليص معدلات البطالة، وبالتالي فإنها تكون مناسبة فى ضوء مستويات التضخم المستهدف.
من ناحية أخرى، توقع بنك استثمار «شعاع»، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة تراكميًا بنسبة 2% خلال العام الجاري.
وبحسب تقرير شعاع، فإن البنك المركزي سيخفض الفائدة 1% خلال النصف الأول العام المقبل ليعود سعر الفائدة لمستوياته الطبيعية عند 10.25% للإقراض بحلول يونيو 2021.
وتوقع التقرير أن يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة في نهاية يونيو المقبل 12.25% للإقراض، وبهذا السعر سيكون المركزي قد خفض سعر الفائدة 1% خلال العام المالي الجاري.
فيما أكد تقرير صادر من قطاع البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» القابضة، أن المركزي سيتبع سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020، لافتا إلى أن فرص حدوث خفض الفائدة في اجتماع إبريل المقبل.