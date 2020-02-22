5 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري 2020، وأرجع المركزي ذلك إلى عدة أسباب منها، استقرار معدل التضخم، ونمو الناتج المحلي وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ ص

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال ثاني اجتماعات اللجنة خلال عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد،

وهناك مجموعة من الأسباب والتي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كل من:استقرار معدل التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن أسعار الفائدة الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.وقال