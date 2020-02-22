الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.

وذكرت اللجنة أنه تم تعقب 618 ألفا و915 شخصا نتيجة علاقتهم الوثيقة بمرضى مصابين، وما يزال 113 ألفا و564 شخصا منهم تحت الملاحظة الطبية، وتم تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بنهاية أمس، بينها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و26 حالة إصابة مؤكدة