الزمالك: انتصرنا على الأهلي بسبب مشاركة كهربا

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

الزمالك

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن فريقه حقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بسبب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا"، حيث قال أحمد مرتضى منصور في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "المباراة كانت تسير طبيعية وبشكل جيد، حتى شارك كهربا". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "كهربا تعدى بالضرب على طارق حامد بمجرد مشاركته في اللقاء، وتسبب في العصبية الكبيرة بين لاعبي الفريقين، ومشاركة كهربا غيرت مجرى المباراة وجعلت الزمالك ينتصر ويحصد لقب السوبر، والاحساس يكون مختلفا تماما عندما تحصد بطولة من منافسك التقليدي".

وتطرق أحمد مرتضى للحديث عن مصير قمة الدوري، قائلا: "كل أعضاء اتحاد الكرة الذين قابلتهم في الإمارات، متفقون على صحة قرار تأجيل القمة، ولكن المشكلة في عدم وجود الوقت المناسب لتحديد موعد إقامتها، ولكنني أعتقد أنهم سيصلون في النهاية للموعد المناسب".وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك: "من قابلت من أعضاء من مجلس

وتطرق أحمد مرتضى للحديث عن مصير قمة الدوري، قائلا: "كل أعضاء اتحاد الكرة الذين قابلتهم في الإمارات، متفقون على صحة قرار تأجيل القمة، ولكن المشكلة في عدم وجود الوقت المناسب لتحديد موعد إقامتها، ولكنني أعتقد أنهم سيصلون في النهاية للموعد المناسب".



وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك: "من قابلت من أعضاء من مجلس إدارة الأهلي يرون أيضا ضرورة تأجيل القمة. يوجد توجه من أجل ذلك، ومن الأفضل للزمالك وللأهلي هو تأجيل القمة، ولكن في حالة إقامة المباراة بشكل طبيعي في موعدها فبكل تأكيد الزمالك سيُجهز سيناريو خاص لـ المباراة لأننا حققنا الأهم وهو لقب السوبر".



وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات، وشارك كهربا في الدقيقة 72 بدلا من حسين الشحات، قبل أن يدخل في مناوشات سريعة مع طارق حامد.

