عبد العال: فايلر مغرور.. وصالح جمعة يحتاج للفرصة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ ص

صالح جمعة

اتهم رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق، رينيه فايلر، بالغرور الشديد مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة، حيث قال عبد العال: "كثرة تحقيق فايلر للانتصارات مع الأهلي، أصابت المدرب بالغرور، وظهر ذلك في التشكيل المفاجئ الذي خاض به مواجهة السوبر، والبطء الشديد في إجراء التبديلات، واستبعاد بعض العناصر مثل أحمد الشيخ يضع علامات استفهام كبيرة على فايلر، حيث يمتلك اللاعب قدرات كبيرة، وصالح جمعة يحتاج للفرصة مع فايلر، وإذا حدث ذلك سيساهم في تطوير مستوى محمد مجدي أفشة، كما أن صالح يحتاج إلى معاملة نفسية جيدة من المدير الفني من أجل استعادة مستواه من جديد".

ونوه نجم منتخب مصر السابق: "الحكم على فايلر سيكون في مواجهتي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل تكوين رؤية كاملة حول المدرب السويسري من الناحية الفنية والتكتيكية".وواصل رضا عبد العال: "عدم ظهور مصطفى محمد وجونيور أجاي بالشكل المطلوب في السوبر، يعود إلى تراجع مستوى زيزو وبن شرقي وأوباما، ونفس

ونوه نجم منتخب مصر السابق: "الحكم على فايلر سيكون في مواجهتي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل تكوين رؤية كاملة حول المدرب السويسري من الناحية الفنية والتكتيكية".



وواصل رضا عبد العال: "عدم ظهور مصطفى محمد وجونيور أجاي بالشكل المطلوب في السوبر، يعود إلى تراجع مستوى زيزو وبن شرقي وأوباما، ونفس الأمر في الأهلي يعود إلى عدم تألق جيرالدو وحسين الشحات".



وأتم نجم منتخب مصر السابق: "من الصعب عودة الجماهير للملاعب في الدوري بعد المشهد الذي حدث في الإمارات، كما أرى ضرورة إقامة لقاء القمة الإثنين المقبل، وذلك بعد تعهدات لجنة الانضباط بفرض عقوبات قاسية على كل المتجاوزين".