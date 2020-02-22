محمد فضل: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

محمد فضل

شدد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كل من أخطأ في الأحداث التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر المصري ستتم معاقبته وبقوة، كما كشف فضل عن إدلاء كل مسؤولي اتحاد الكرة بشهاداتهم عما حدث في لقاء السوبر. وقال فضل لبرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "كل من أخطأ في السوبر سيعاقب ولن ننظر لألوان أي قميص، ولا يوجد شخص فوق القانون أو اللوائح ووقتها الكل سيحترم تلك القوانين، والفارق بيننا وبين الدول المتطورة هو احترام اللوائح والقوانين وهذا ما سنطبقه هنا".

وبسؤاله عن الاحتقان بين جمهور الأهلي والزمالك علق فضل: "سيختفي ذلك مع تطبيق القانون، وأي مسؤول لا يحترمنا سيُعاقب كذلك لا يوجد أحد فوق القانون، لا يجب أن يخرج أي شخص عن الأصول نحن لسنا لجنة عشوائية نحن تم تعييننا من قبل الاتحاد الدولي".وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على