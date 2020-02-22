رياضة

محمد فضل: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
محمد فضل
محمد فضل
شدد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كل من أخطأ في الأحداث التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر المصري ستتم معاقبته وبقوة، كما كشف فضل عن إدلاء كل مسؤولي اتحاد الكرة بشهاداتهم عما حدث في لقاء السوبر. وقال فضل لبرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "كل من أخطأ في السوبر سيعاقب ولن ننظر لألوان أي قميص، ولا يوجد شخص فوق القانون أو اللوائح ووقتها الكل سيحترم تلك القوانين، والفارق بيننا وبين الدول المتطورة هو احترام اللوائح والقوانين وهذا ما سنطبقه هنا".
وبسؤاله عن الاحتقان بين جمهور الأهلي والزمالك علق فضل: "سيختفي ذلك مع تطبيق القانون، وأي مسؤول لا يحترمنا سيُعاقب كذلك لا يوجد أحد فوق القانون، لا يجب أن يخرج أي شخص عن الأصول نحن لسنا لجنة عشوائية نحن تم تعييننا من قبل الاتحاد الدولي".وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على
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نجم مانشستر يونايتد: جئت هنا بتوصية من رونالدو

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صالح-جمعة (2)

عبد العال: فايلر مغرور.. وصالح جمعة يحتاج للفرصة

اتهم رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق، رينيه فايلر، بالغرور الشديد مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة، حيث قال عبد العال: "كثرة تحقيق فايلر للانتصارات مع الأهلي، أصابت المدرب بالغرور، وظهر ذلك في التشكيل المفاجئ الذي خاض به مواجهة السوبر، والبطء الشديد في إجراء التبديلات، واستبعاد بعض العناصر مثل أحمد الشيخ يضع علامات استفهام كبيرة على فايلر، حيث يمتلك اللاعب قدرات كبيرة، وصالح جمعة يحتاج للفرصة مع فايلر، وإذا حدث ذلك سيساهم في تطوير مستوى محمد مجدي أفشة، كما أن صالح يحتاج إلى معاملة نفسية جيدة من المدير الفني من أجل استعادة مستواه من جديد".
مباراة-الاهلى -والزمالك (3)

الزمالك: انتصرنا على الأهلي بسبب مشاركة كهربا

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن فريقه حقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بسبب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا"، حيث قال أحمد مرتضى منصور في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "المباراة كانت تسير طبيعية وبشكل جيد، حتى شارك كهربا". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "كهربا تعدى بالضرب على طارق حامد بمجرد مشاركته في اللقاء، وتسبب في العصبية الكبيرة بين لاعبي الفريقين، ومشاركة كهربا غيرت مجرى المباراة وجعلت الزمالك ينتصر ويحصد لقب السوبر، والاحساس يكون مختلفا تماما عندما تحصد بطولة من منافسك التقليدي".
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شوبير: لو كان السوبر في مصر لم يكن يمر مرور الكرام

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قنة أون سبورت تمتلك مقاطع فيديو تدين العديد من اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على كأس السوبر. وقال شوبير خلال تصريحاته بقناة أون سبورت: "الزمالك فاز ومن حقه أن يسعد والأهلي خسر ومن حقه أن يحزن، ولكن الفرح له حدود والحزن له حدود، ونحن نمتلك لقطات من العيب أن نعرضها، وهناك مخطئين بالجملة بعد المباراة، ولولا أن النظام هناك –في الإمارات- والأمن هناك على أهبة الاستعداد لحدث ما لا يحمد عقباه، لا يوجد لاعب اقتحم الملعب والسيطرة كانت بالكامل تقريبًا".
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أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".
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