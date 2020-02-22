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أمريكا: 16 ألف مقاتل فضائي في منظومة الدفاع عام 2022

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الجيش - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الجيش - صورة أرشيفية
قال الجنرال دافيد تومبسون نائب قائد سلاح الفضاء الأمريكي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لانتقاء ونقل آلاف من أفراد أفرع القوات المسلحة الأمريكية وبصورة متدرجة للعمل فى سلاح الفضاء الأمريكي، وهو الذراع السادس والأحدث في منظومة الدفاع الأمريكية بعد أن دشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى 20 ديسمبر الماضي، مضيفا أن قوام سلاح الفضاء الأمريكى سيبلغ بحلول العام 2022 نحو 16 ألف فرد طبقا للخطة، وأنه سيتم اختيارهم من عناصر وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتنوعة وفق التخصصات المطلوبة واحتياجات العمل فى السلاح الفضائى الوليد.
وأوضح تومبسون، في مقابلة أجرتها معه دورية "ديفنس ويكلى نيوز" الأمريكية المعنية بالشأن العسكري، أنه بطبيعة الحال ستكون لأفراد القوات الجوية الأمريكية الأسبقية الأولى في هذا الصدد، كاشفا عن العدد الفعلي العامل في السلاح الفضائي الجديد في الوقت الراهن وهو 2000 عسكرى ومدنى، متوقعا أن يتم بنهاية العام الجاري
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استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحا واحدا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسا مناسبا. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.
سفينة دايموند برنسيس المحتجزة في اليابان

سي إن إن: 46 أمريكيًا مصابا بكورونا على متن السفينة المحتجزة

أعلنت الصحة الأمريكية، اليوم الأحد، عن وجود 46 أمريكيا مصابا بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني. وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن المصابين ليسوا حالات إصابة جديدة، ولكنهم ضمن حالات الإصابة التي توجد على متن السفينة ومصابة بالفيروس، ممن يحملون الجنسية الأمريكية.
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جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف الأرواح

قال جون ف. سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح. جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.
البنتاجون

البنتاجون يغلق صحيفته الورقية: عمرها 160 عاما

قررت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الإثنين، إغلاق النسخة الورقية من صحيفتها اليومية بسبب التقشف وانتشار الإنترنت، وذلك بعد نحو 160 عاما على إصدارها. وقال البنتاجون إنه ينوي وقف نسخته المطبوعة من صحيفة "ستارز آند سترايبس"، التي يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأوضحت المديرة المالية في البنتاجون إلاين مكاسكر، خلال تقديمها مشروع ميزانية الوزارة للعام 2021: "قررنا أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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غبريال-صوما -مستشار- الرئيس -الأمريكي- دونالد- ترامب

مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.
ترامب

مبعوث روسيا إلى فلسطين: الخطة الأمريكية للسلام غير قابلة للحياة

شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى فلسطين ألكسندر لافرنتيف على موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن "الخطة الأمريكية للسلام" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي؛ حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية لخطتها.
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أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
الشرطة-الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.
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