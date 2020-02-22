أمريكا: 16 ألف مقاتل فضائي في منظومة الدفاع عام 2022

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الجيش - صورة أرشيفية

قال الجنرال دافيد تومبسون نائب قائد سلاح الفضاء الأمريكي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لانتقاء ونقل آلاف من أفراد أفرع القوات المسلحة الأمريكية وبصورة متدرجة للعمل فى سلاح الفضاء الأمريكي، وهو الذراع السادس والأحدث في منظومة الدفاع الأمريكية بعد أن دشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى 20 ديسمبر الماضي، مضيفا أن قوام سلاح الفضاء الأمريكى سيبلغ بحلول العام 2022 نحو 16 ألف فرد طبقا للخطة، وأنه سيتم اختيارهم من عناصر وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتنوعة وفق التخصصات المطلوبة واحتياجات العمل فى السلاح الفضائى الوليد.

وأوضح تومبسون، في مقابلة أجرتها معه دورية "ديفنس ويكلى نيوز" الأمريكية المعنية بالشأن العسكري، أنه بطبيعة الحال ستكون لأفراد القوات الجوية الأمريكية الأسبقية الأولى في هذا الصدد، كاشفا عن العدد الفعلي العامل في السلاح الفضائي الجديد في الوقت الراهن وهو 2000 عسكرى ومدنى، متوقعا أن يتم بنهاية العام الجاري