جوجل: حذف خدماتنا من الهواتف الجديدة لـ«هواوي»

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

جوجل - صورة أرشيفية

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، عن سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف "هواوي" الصينية، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف، بسبب الحظر الأمريكي. ومن جانبه، حذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لتصريحات نشرتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، من مخاطر أمنية، وذلك في حالة حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو في أثناء محاولة تنزيل تطبيقات بديلة.

وحاول بعض المستخدمين في العام الماضي -خصوصا خارج الولايات المتحدة- البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها، والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لجوجل. وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع