جوجل: حذف خدماتنا من الهواتف الجديدة لـ«هواوي»
٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
جوجل - صورة أرشيفية
كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، عن سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف "هواوي" الصينية، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف، بسبب الحظر الأمريكي. ومن جانبه، حذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لتصريحات نشرتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، من مخاطر أمنية، وذلك في حالة حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو في أثناء محاولة تنزيل تطبيقات بديلة.
وحاول بعض المستخدمين في العام الماضي -خصوصا خارج الولايات المتحدة- البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها، والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لجوجل. وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع
وحاول بعض المستخدمين في العام الماضي -خصوصا خارج الولايات المتحدة- البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها، والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لجوجل. وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية، ما يعني منع الشركات الأمريكية من التعامل معها.
يذكر أنه في 10 فبراير الجاري، أعلن نيك ريد الرئيس التنفيذى لشركة فودافون البريطانية للاتصالات، قراره بإزالة جميع الأجهزة والمكونات التى ثبتتها هواوى الصينية على شبكات موبايلاتها الرئيسية فى أوروبا، وذلك بعدما أعلنت حكومة لندن حظر هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس G5. (التفاصيل)