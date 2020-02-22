جريمة

براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
علاء مبارك - صورة أرشيفية
علاء مبارك - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة". ويذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي، قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برفض طلب وقف تنفيذ حكم الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى البورصة.
وتضمن القرار رفض الطعن على للحكم شكلًا، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.وأشارت التحقيقات إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على بيع البنك الوطني
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تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
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انهيار- العقار (2)

إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالقاهرة

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة في استخراج أربعة مواطنين عقب انهيار جزئى للعقار محل سكنهم بمنطقة السيدة زينب، بعد وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من مسؤول غرف ةعمليات شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف ما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار.
اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
جثة

بسبب 450 جنيهًا.. متسول يقتل سيدة بـ«حجر» في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بتهمة قتل سيدة بـ"حجر" بغرض سرقتها. تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق إتهامه في إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تسول".
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 712 شرطيا حققوا رسالة الأمن

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 712 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط) وقطاعات (الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية) والإدارات العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى، تأمين محور قناة السويس، للمرور، أمن الموانى، مباحث مكافحة جرائم الآداب، شرطة النقل والمواصلات) نظراً لجهودهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2020.
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