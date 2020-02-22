براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

علاء مبارك - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة". ويذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي، قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برفض طلب وقف تنفيذ حكم الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى البورصة.

وتضمن القرار رفض الطعن على للحكم شكلًا، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.وأشارت التحقيقات إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على بيع البنك الوطني