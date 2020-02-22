سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اليابان تعلن عن استخدام دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج كورونا

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
رئيس اليابان
رئيس اليابان
أعلن وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو اليوم السبت، أن اليابان تدرس استخدام عقار "أفيجان"، وهو دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء فى استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة "الإيدز" لمعالجة مصابى كورونا. وقال الوزير، "سنفعل كل ما فى وسعنا"، وتابع، "نسمع من الخارج أن بعض الأدوية بين تلك التى استخدمت ضد الأنفلونزا قد تكون مفيدة، وأن وزارته تتحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا فى مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها فى علاج المرضى".
وأضاف أن الحكومة ستكشف عن سياستها الأساسية حول كيفية التعامل مع تفشى الفيروس، ربما الثلاثاء المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.وكان كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "يوشيهيدى سوجا" قد أعلن الثلاثاء الماضى أن بلاده تخطط للبدء قريبا فى اختبار عقار خاص بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص
اقرأ المزيد
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 14 من الشرطة الأفغانية في اشتباكات مع طالبان

لقى 4 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون إثر اندلاع اشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد.
سجن بالصين

إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
كورونا

الصين: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مقاطعة هوبي إلى 631

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصين ية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن بالصين

إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
كورونا

الصين: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مقاطعة هوبي إلى 631

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصين ية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

كوريا الجنوبية: 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 156 حالة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد زاد بنحو ثلاثة أمثال خلال ثلاثة أيام فقط. وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في العاصمة سول، وإن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.
مصر للطيران

الإياتا: الطلب على السفر يخسر 13% والنمو ينكمش 8%

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن تقييمه الأولي لتأثير تفشي فيروس كورونا يُظهر خسارة محتملة بنسبة 13? للطلب على الركاب في شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13?، بالنظر إلى النمو لشركات الطيران في المنطقة كان من المتوقع أن يكون 4.8?، فإن التأثير الصافي سيكون انكماش للعام بأكمله بنسبة 8.2? مقارنة بمستويات الطلب في عام 2019. ووفقا لهذا السيناريو، فأن ذلك يعني خسارة إيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار في عام 2020 لشركات النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - يتحمل الجزء الأكبر منها شركات نقل مسجلة في الصين، مع خسارة 12.8 مليار دولار في السوق المحلية الصينية وحدها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]