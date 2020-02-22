اليابان تعلن عن استخدام دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج كورونا

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

رئيس اليابان

أعلن وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو اليوم السبت، أن اليابان تدرس استخدام عقار "أفيجان"، وهو دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء فى استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة "الإيدز" لمعالجة مصابى كورونا. وقال الوزير، "سنفعل كل ما فى وسعنا"، وتابع، "نسمع من الخارج أن بعض الأدوية بين تلك التى استخدمت ضد الأنفلونزا قد تكون مفيدة، وأن وزارته تتحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا فى مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها فى علاج المرضى".

وأضاف أن الحكومة ستكشف عن سياستها الأساسية حول كيفية التعامل مع تفشى الفيروس، ربما الثلاثاء المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.وكان كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "يوشيهيدى سوجا" قد أعلن الثلاثاء الماضى أن بلاده تخطط للبدء قريبا فى اختبار عقار خاص بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص

وأضاف أن الحكومة ستكشف عن سياستها الأساسية حول كيفية التعامل مع تفشى الفيروس، ربما الثلاثاء المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وكان كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "يوشيهيدى سوجا" قد أعلن الثلاثاء الماضى أن بلاده تخطط للبدء قريبا فى اختبار عقار خاص بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فى علاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد.



وقال سوجا "إننا نجرى الآن التحضيرات لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص بفيروس "إتش.آي.في" لعلاج فيروس كورونا الجديد، لكن المتحدث لم يوضح المدة التى قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه، وفقاً لتصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية.





وأكدت اليابان اليوم السبت، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس".





وقال مسؤولون محليون إنه جرى تأكيد ثمانى حالات إصابة جديدة بالفيروس فى جزيرة "هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالاً إلى 755 حالة، توفى منها ثلاثة أشخاص.



