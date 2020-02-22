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جوجل تكشف سبب حذف تطبيقاتها من هواتف هواوي

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
جوجل
جوجل
كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأمريكي. وحذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.
وحاول بعض المستخدمين في العام الماضي، خصوصا خارج الولايات المتحدة، البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لجوجل.كانت الإدارة الأمريكية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي وZTE الصينتين في الربيع الماضي،
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جوجل

جوجل: حذف خدماتنا من الهواتف الجديدة لـ«هواوي»

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، عن سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف "هواوي" الصينية، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف، بسبب الحظر الأمريكي. ومن جانبه، حذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لتصريحات نشرتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، من مخاطر أمنية، وذلك في حالة حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو في أثناء محاولة تنزيل تطبيقات بديلة.
Honor watch

«هونر» تتجاهل «كورونا» وتطرح منتجاتها الذكية فى مصر

تطلق شركة هونر مجموعة من منتجاتها الذكية فى السوق المصرية وعلي رأسها ساعة HONOR MagicWatch2 الجديدة التى تدعم نمط الحياة الصحي والخالي من التوتر حيث تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وجهاز للرعاية الصحية. وتساعد إمكانيات هذه الساعة الأنيقة على اتخاذ خطوات فعالة نحو تخفيف التوتر وتحقيق أهدافك في اللياقة البدنية وتحفيزك إلى اتباع نمط حياة صحي أكثر، فساعة HONOR WatchMagic 2 مزوده بتقنية HUAWEI TruRelax™? التي يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك وتنبيهك إن كنت تعاني من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية.
أوبو-فايند X (2)

أوبو ونوكيا وفيفو يؤجلون إطلاق هواتفهم بسبب كورونا

شركات صناعة الهواتف الذكية كانت على أحر من الجمر انتظارًا لمعرض الهواتف الذكية MWC الذي تم إلغاءه منذ أيام تخوفًا من فيروس كورونا، حيث كانت كل شركة تكشف عن أحدث ما لديها من ابتكارات في عالم الهواتف الذكية الجديدة كل عام، وفي هذه الدورة الملغاة كانت شركة نوكيا وأوبو وفيفو أبرز الشركات التي أجلت اطلاق هواتفها دون تحديد موعد محدد للإطلاق في المستقبل. وقالت شركة HMD العالمية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، نتابع الموقف العالمي بعناية بعد انتشار فيروس كورونا " Covid-19".
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جوجل

جوجل: حذف خدماتنا من الهواتف الجديدة لـ«هواوي»

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، عن سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف "هواوي" الصينية، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف، بسبب الحظر الأمريكي. ومن جانبه، حذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لتصريحات نشرتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، من مخاطر أمنية، وذلك في حالة حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو في أثناء محاولة تنزيل تطبيقات بديلة.
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