جريمة

إصابة 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص
تصادم
تصادم
أصيب 22 شخصًا، بينهم 3 سيدات، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي "ميكروباص" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، أمام شركة "مصر النور" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي "ميكروباص" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، أمام شركة “مصر النور” بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، بينهم 3 سيدات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وبالفحص الطبي تبين سوء حالة 3 مصابين ليتم تحويلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
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تصادم- بني- سويف‎ (2)

مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بسوهاج

لقي اليوم الخميس، شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، إذ تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية الشعارنة دائرة مركز سوهاج، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

مصرع طبيب وإصابة 8 آخرين فى تصادم بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي، دائرة قرية الزوك مركز المنشاه، بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة "ميكروباص" محملًا بالركاب، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الأولي، وإصابة سائق السيارة الثانية و7 من الركاب، وعلى الفور استدعى المارة سيارات الإسعاف والنجدة، وتولى المسعفون نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتبين أن الفقيد طبيب بشري، فيما تولى رجال النجدة والمرور، رفع السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور، ومنع تكدس السيارات.
حادث تصادم

زحام مروري أعلى «دائري البساتين» إثر اصطدام 3 سيارات

كثافات مرورية متحركة شهدها الطريق الدائري للقادم من الأوتوستراد والمتجه إلى كورنيش النيل، صباح الإثنين؛ بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى منطقة البساتين، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري للمتجه إلى المعادي وحلوان، فوجه اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بسرعة انتقال رجال المرور تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي لرفع حطام الحادث، وتجنيب السيارات نهر الطريق وتسيير الحركة إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.
مخدر-الحشيش (2)

الحشيش في الميكروباص.. ضبط 240 طربة في «كمين المنيا»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية بالمنيا؛ لاتجاره وآخرين في المواد المخدرة وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، عاطلين) يقيمون مركز دشنا محافظة قنا.
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