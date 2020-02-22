إصابة 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

تصادم

أصيب 22 شخصًا، بينهم 3 سيدات، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي "ميكروباص" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، أمام شركة "مصر النور" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي "ميكروباص" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، أمام شركة “مصر النور” بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.