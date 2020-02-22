دورية أمنية تحبط خطة «المشاغبين الثلاثة» في النزهة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص

دورية أمنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة من خلال تكثسف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ربع نقل وبحوزتهم (طبنجة صوت- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "سنجة" - 7 نوافذ ألوميتال - 10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء- كمية من الأفيزات البلاستيك- مفتاح عدة).

اقتادت قوة الدورية الأمنية المتهمين الثلاثة إلى يوان قسم شرطة النزهة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.بمواجهتهم اعترفوا بسرقة النوافذ والمقصات الحديدية من أحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم كرهاً عن حارسه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم عقب قيامهم بتقييد حارس العقار باستخدام حبل كان