جريمة

دورية أمنية تحبط خطة «المشاغبين الثلاثة» في النزهة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص
دورية أمنية
دورية أمنية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة من خلال تكثسف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ربع نقل وبحوزتهم (طبنجة صوت- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "سنجة" - 7 نوافذ ألوميتال - 10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء- كمية من الأفيزات البلاستيك- مفتاح عدة).
اقتادت قوة الدورية الأمنية المتهمين الثلاثة إلى يوان قسم شرطة النزهة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.بمواجهتهم اعترفوا بسرقة النوافذ والمقصات الحديدية من أحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم كرهاً عن حارسه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم عقب قيامهم بتقييد حارس العقار باستخدام حبل كان
اقرأ المزيد
تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
اقرأ المزيد من الأخبار
علاء-مبارك- (3)

براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة". ويذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي، قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برفض طلب وقف تنفيذ حكم الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى البورصة.
اختطاف-طفل

كشف ملابسات اختلاق سيدة اختطاف نجلها بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات اختلاق ربة منزل لواقعة تعرضها للسرقة واختطاف نجلها بالإسكندرية بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وزوجها (مالك محل يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أنه أثناء توجهها وبصحبتها طفلها، لشقة ملكهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمتابعة أعمال التشطيب، وأثناء لستقلالها مركبة "توك توك"، فوجئت بسيدتين استقلتا "التوك توك" صحبتها واصطحباها وقائد المركبة عنوة لفيلا.
تشكيل-عصابة

«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكي "لم يحدد رقمها")، يستقلها (3 أشخاص، أدلى بأوصافهم التقريبية)، وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس، واستولوا منه على (مبلغ 1350 جنيهًا، وهاتفه المحمول)، وقاموا بإنزاله من السيارة بالطريق ذاته، وهربوا.
قوات-الشرطة (3)

دورية أمنية توقع عصابة لسرقة السيارات في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام الشرطة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بسيارة صاحب مكتب للنقل الجماعى، وشروعهم فى سرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]