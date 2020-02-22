الحكم في منع تصرف نجلي مبارك في أموالهما 11 مارس

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

علاء وجمال مبارك - أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، اليوم السبت، حكمها في أمر منع 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال مبارك وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى جلسة 11 مارس المقبل للنطق بالحكم. وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على