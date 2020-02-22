جريمة

الحكم في منع تصرف نجلي مبارك في أموالهما 11 مارس

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص
علاء وجمال مبارك - أرشيفية
علاء وجمال مبارك - أرشيفية
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، اليوم السبت، حكمها في أمر منع 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال مبارك وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى جلسة 11 مارس المقبل للنطق بالحكم. وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على
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تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
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علاء-مبارك- (3)

براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة". ويذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي، قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برفض طلب وقف تنفيذ حكم الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى البورصة.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم دورة لتدريب 39 كادرا أفريقيا

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية حضروا إلى القاهرة لتلقي دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.
اكاديمية-الشرطة

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عن مخططات إسقاط الدولة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) خلال الفترة من 9 – 11 فبراير الجاري فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تأكيد المسئولية المُشتركة بين كافة أجهزة الدولة للتصدى لكافة التحديات التى يواجهها الأمن القومى المصري، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى مجلس الوزراء ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
احمد-عز-وزينة -

تأجيل دعوى تعليم «توأم زينة» لـ 29 مارس المقبل

حددت محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بالإشراف التعليمي لـ"توأم زينة"، الطفلين "عز الدين وزين الدين"، ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقيدين بها حاليًّا. معتز الدكر محامي "زينة" دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانوني يسمى "الإشراف التعليمي"، إذ قال إن المادة 54 من الحضانة تنص على حق الولاية التعليمية، وهذه الولاية يحصل عليها الوالي عن الأطفال من المحكمة.
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