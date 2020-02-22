جريمة

«المصنفات» تداهم منفذا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص
مباحث المصنفات - أرشيفية
مباحث المصنفات - أرشيفية
تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن منفذ بيع شركة إلكترونيات؛ لاتهامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفاُ بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية وذلك أثناء حملة استهدفت دائرة قسم شرطة عابدين. وعثر بداخل الشركة على 410 أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 3 وصلات إنترنت لاسلكية "واي فاي" وفلاشة محمل عليها برامج فك الشفرات.
وفى إطار تكثيف المرورات وتفعيل نقاط التفتيش والإرتكازات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية ومكافحة كافة أشكال الجريمة، تمكت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلاله سيارة "فنطاس" تحوى كمية من المواد البترولية بإجمالي 8 آلاف
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تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
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قوات الشرطة - أرشيفية

دورية أمنية تحبط خطة «المشاغبين الثلاثة» في النزهة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة من خلال تكثسف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ربع نقل وبحوزتهم (طبنجة صوت- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "سنجة" - 7 نوافذ ألوميتال - 10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء- كمية من الأفيزات البلاستيك- مفتاح عدة).
توك-توك

الشطة سلاح عاطل لسرقة «التكاتك» بشوارع العاصمة

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما المتعلقة بجرائم السرقة، الأمر الذي تحقق أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، قرر أنه حال سيره بالمركبة قيادته، استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.
قوات-الشرطة (3)

دورية أمنية توقع عصابة لسرقة السيارات في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام الشرطة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بسيارة صاحب مكتب للنقل الجماعى، وشروعهم فى سرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك.
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