«المصنفات» تداهم منفذا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

مباحث المصنفات - أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن منفذ بيع شركة إلكترونيات؛ لاتهامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفاُ بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية وذلك أثناء حملة استهدفت دائرة قسم شرطة عابدين. وعثر بداخل الشركة على 410 أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 3 وصلات إنترنت لاسلكية "واي فاي" وفلاشة محمل عليها برامج فك الشفرات.

وفى إطار تكثيف المرورات وتفعيل نقاط التفتيش والإرتكازات الأمنية لمتابعة الحالة الأمنية ومكافحة كافة أشكال الجريمة، تمكت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلاله سيارة "فنطاس" تحوى كمية من المواد البترولية بإجمالي 8 آلاف