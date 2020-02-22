ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص

قوات الشرطة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام نفذت القوات 54994 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (174 حكم جناية -16567 حكم حبس جزئى - 3130 حكم حبس مستأنف - 27442 حكم غرامة - 7681 حكم مخالفة).وتمكنت الحملات من ضبط 103 قضايا مخدرات بحوزة 110 متهمين بحيازتهم 4 كجم حشيش، 35 كجم بانجو، 753 جرام هيروين، 80 جرام شابو، 125

فى مجال تنفيذ الأحكام نفذت القوات 54994 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (174 حكم جناية -16567 حكم حبس جزئى - 3130 حكم حبس مستأنف - 27442 حكم غرامة - 7681 حكم مخالفة).



وتمكنت الحملات من ضبط 103 قضايا مخدرات بحوزة 110 متهمين بحيازتهم 4 كجم حشيش، 35 كجم بانجو، 753 جرام هيروين، 80 جرام شابو، 125 جرام أفيون، 15 جراما من البودرة المخدرة، 750 جرام فودو، 220 جرام أستروكس، 2465 قرصا مخدرا.



وألقت القوات القبض على 28 هاربا من المراقبة، و15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وحجز 371 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتحرير 29 ألفا و783 مخالفة مرورية إضافة إلى فحص 119 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.



