جريمة

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
فى مجال تنفيذ الأحكام نفذت القوات 54994 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (174 حكم جناية -16567 حكم حبس جزئى - 3130 حكم حبس مستأنف - 27442 حكم غرامة - 7681 حكم مخالفة).وتمكنت الحملات من ضبط 103 قضايا مخدرات بحوزة 110 متهمين بحيازتهم 4 كجم حشيش، 35 كجم بانجو، 753 جرام هيروين، 80 جرام شابو، 125
اقرأ المزيد
تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم منفذا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات

تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن منفذ بيع شركة إلكترونيات؛ لاتهامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفاُ بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية وذلك أثناء حملة استهدفت دائرة قسم شرطة عابدين. وعثر بداخل الشركة على 410 أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 3 وصلات إنترنت لاسلكية "واي فاي" وفلاشة محمل عليها برامج فك الشفرات.
اقرأ المزيد من الأخبار
بانجو (3)

الشرطة تحبط ترويج 30 كيلو بانجو في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم حال استقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جراما ومبلغ مالي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
قوات-الشرطة (3)

الأمن العام يكشف غموض 51 حادثًا متنوعًا في أسبوع

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، الأمر الذي ظهر جليًّا في حملات مكبرة شنها قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
قوات-الشرطة (2)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام خلال الأيام السبع الماضية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]