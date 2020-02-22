قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

وزارة الداخلية

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى على (رجال الشرطة والمحتجزين، والمواطن المتردد على أقسام الشرطة بنطاق المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخليةبرئاسة اللواء

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى على (رجال الشرطة والمحتجزين، والمواطن المتردد على أقسام الشرطة بنطاق المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخليةبرئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية؛ للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.



