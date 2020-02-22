الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ ص

وزير الداخلية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمكن ضبط 8 أشخاص.بمواجهتهم أقروا أنهم تسللوا للبلاد بمعاونة أحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول العربية، اصطحبهم إلى الحدود المصرية، وتسليهم لآخر اصطحبهم بسيارة لأقرب مسافة إلى