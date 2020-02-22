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«عيادات العلاج الطبيعي غير المرخصة» في طلب إحاطة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم النائب فايز بركات، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة قيام أشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة، مؤكدا أن بعض خريجي كليات التربية الرياضية الدخلاء مهنة العلاج الطبيعى يستخدمون الكهرباء في جلسات العلاج، ما يؤدي إلى فقدان الذاكرة لفترة قصيرة، وشعور المريض بالألم الشديد فى العضلات وأسفل الظهر وتزداد حالته سوءا.
وأضاف بركات، في تصريحات له، أن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هي وسيلة الترويج لمثل هذا الأكاذيب، وبالتالي نحن بحاجة لسنّ مزيد من التشريعات الصارمة التي تعاقب أولا منتحلي صفة طبيب بعقوبة رادعة، وفي نفس الوقت تمنع أي طبيب من الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء باستشارات طبية قبل الحصول على ترخيص من وزارة
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إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.
العمالة المصرية في السعودية

سؤال برلماني عن تراجع الطلب على العمالة المصرية

وجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج، قائلة:" ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
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«بلجراد للسياحة» يكرم مصر.. ويروج للآثار المصرية

كرم معرض بلجراد الدولي للسياحة، اليوم السبت، مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عاما. وأوضحت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد تناميا ملحوظا خاصة في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العامين المقبلين سيشهدان مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية، خاصة لكون مصر رئيس لجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة.
اللواء محمد العصار

تعاون مصري - نيجيرى في إنتاج أسطوانات البوتوجاز

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، بحضور القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة المجموعة المتحدة وشركة "رونجاس" النيجيرية، لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعي المضغوط، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، ويأتي التعاقد بهدف إنشاء شركة مساهمة تحت اسم مقترح شركة "رونجاس الصناعية مصر" كشركة مساهمة مصرية لتصنيع وإنتاج أسطوانات البوتجاز وأسطوانات غاز السيارات بأحجام مختلفة.
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طلب مناقشة حول سياسية الحكومة لزيادة الإنتاج السمكي

توجهت إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، قائلا: "تتجه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل ومصر جزء من هذا العالم، تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها، ما يدفعنا إلى زيادة الاهتمام بالثروة السمكية".
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وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.
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نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
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نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
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