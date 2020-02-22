«عيادات العلاج الطبيعي غير المرخصة» في طلب إحاطة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم النائب فايز بركات، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة قيام أشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، تؤدي إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة، مؤكدا أن بعض خريجي كليات التربية الرياضية الدخلاء مهنة العلاج الطبيعى يستخدمون الكهرباء في جلسات العلاج، ما يؤدي إلى فقدان الذاكرة لفترة قصيرة، وشعور المريض بالألم الشديد فى العضلات وأسفل الظهر وتزداد حالته سوءا.

وأضاف بركات، في تصريحات له، أن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هي وسيلة الترويج لمثل هذا الأكاذيب، وبالتالي نحن بحاجة لسنّ مزيد من التشريعات الصارمة التي تعاقب أولا منتحلي صفة طبيب بعقوبة رادعة، وفي نفس الوقت تمنع أي طبيب من الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء باستشارات طبية قبل الحصول على ترخيص من وزارة