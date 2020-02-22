طلب برلماني لمناقشة انتشار الكلاب الضالة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

كلب ضال - صورة أرشيفية

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والزراعة، بشأن استمرار أزمة انتشار الكلاب الضالة فى مصر دون وجود حل للأزمة، قائلة إنه لا تزال أزمة الكلاب الضالة في مصر، قنبلة موقوتة تهدد حياة أطفالنا في الشوارع والأحياء المصرية، وإنه لا يمر عام دون أن نرى حالات عقر للأطفال وحتى باقي الفئات العمرية من قبل الكلاب الضالة المنتشرة وبغزارة في الأحياء المصرية، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تجد الدولة حلا يرضي كافة الأطراف.

وذكرت رزق، في تصريحات لها: "الأهالي تريد قتل الكلاب خوفا على أطفالهم، خاصة بعد انتشار حالات العقر ووفاة البعض بسبب انتقال مرض السعار لهم، أما منظمات المجتمع المدني، فترفض قتل هذه الكلاب، وتحارب حملات الأحياء دائما"، لافنة إلى انتشار القمامة في الشوارع والتي تعد بيئة خصبة تجذب الكلاب الضالة إليها، كما