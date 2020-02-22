نائب: نعاني فوضى السبوبة في مجال العلاج النفسي

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

العلاج النفسي - صورة أرشيفية

تقدم خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مراكز للإرشاد النفسي والأسري غير المرخصة، ليظهر بها أشخاصا يقدمون أنفسهم كخبراء ومدربين نفسيين لتقديم حلولا للمشكلات الأسرية، في وقت لا يحمل فيه أي من أولئك الخبراء المؤهلات العلمية التي تخولهم لممارسة الطب النفسي، وتقتصر مؤهلاتهم على شهادات حضور دورات تدريبية يعقدها أحد مراكز تدريب للاستشارات الأسرية نالها بعد 5 أيام فقط.

وأشار مشهور، في تصريحات له، إلى انتشار آلاف الإعلانات لمكاتب وعيادات لأشخاص مجهولة تحت مسمى "معالج أسري" للاستشارات الأسرية والزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولها علي ترخيص من قبل وزارة الصحة أو وزارة التضامن بوجود ما يسمى "رخصة معالج أسري"، موضحا أن البعض ينظر للعلاج النفسي من منطلق السبوبة،