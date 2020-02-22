رياضة

نجم مانشستر يونايتد: جئت هنا بتوصية من رونالدو

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كشف البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن موقف جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى أولد ترافورد، حيث قال فرنانديز، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءًا كبيرًا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات". وأضاف: "لهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدًا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة، و"أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء. أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق".
وواصل نجم مانشستر يونايتد: "أنا لاعب طموح وأريد النجاح، وأرغب في الفوز بكل مباراة في كل بطولة، ولم أتحدث إلى رونالدو قبل مجيئي إلى هنا، لكننا تحدثنا عقب حسم الصفقة. أعرف أن البعض سأل رونالدو عن رأيه بشأني سواء كلاعب وشخص، وأعلم أنه أشاد بي وقدم توصية جيدة، لذلك بعثت إليه برسالة كي أشكره على كلماته الرقيقة". وعن
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محمد-فضل (1)

محمد فضل: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب

شدد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كل من أخطأ في الأحداث التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر المصري ستتم معاقبته وبقوة، كما كشف فضل عن إدلاء كل مسؤولي اتحاد الكرة بشهاداتهم عما حدث في لقاء السوبر. وقال فضل لبرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "كل من أخطأ في السوبر سيعاقب ولن ننظر لألوان أي قميص، ولا يوجد شخص فوق القانون أو اللوائح ووقتها الكل سيحترم تلك القوانين، والفارق بيننا وبين الدول المتطورة هو احترام اللوائح والقوانين وهذا ما سنطبقه هنا".
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عبد العال: فايلر مغرور.. وصالح جمعة يحتاج للفرصة

اتهم رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق، رينيه فايلر، بالغرور الشديد مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة، حيث قال عبد العال: "كثرة تحقيق فايلر للانتصارات مع الأهلي، أصابت المدرب بالغرور، وظهر ذلك في التشكيل المفاجئ الذي خاض به مواجهة السوبر، والبطء الشديد في إجراء التبديلات، واستبعاد بعض العناصر مثل أحمد الشيخ يضع علامات استفهام كبيرة على فايلر، حيث يمتلك اللاعب قدرات كبيرة، وصالح جمعة يحتاج للفرصة مع فايلر، وإذا حدث ذلك سيساهم في تطوير مستوى محمد مجدي أفشة، كما أن صالح يحتاج إلى معاملة نفسية جيدة من المدير الفني من أجل استعادة مستواه من جديد".
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الزمالك: انتصرنا على الأهلي بسبب مشاركة كهربا

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن فريقه حقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بسبب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا"، حيث قال أحمد مرتضى منصور في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "المباراة كانت تسير طبيعية وبشكل جيد، حتى شارك كهربا". وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "كهربا تعدى بالضرب على طارق حامد بمجرد مشاركته في اللقاء، وتسبب في العصبية الكبيرة بين لاعبي الفريقين، ومشاركة كهربا غيرت مجرى المباراة وجعلت الزمالك ينتصر ويحصد لقب السوبر، والاحساس يكون مختلفا تماما عندما تحصد بطولة من منافسك التقليدي".
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محمد صلاح (1.) (2)

ديل بييرو أسطورة يوفنتوس: صلاح معشوق الجماهير في ليفربول

أشاد أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه "معشوق الجماهير" الجديد في ناديه ليفربول الإنجليزي.
بوفون (1)

رونالدو السبب وراء عودة بوفون إلى يوفنتوس

تغنى الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بكل من زميله في اليوفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تعادل يوفنتوس مع ميلان أمس الخميس بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وقال بوفون، في تصريحات لقناة "راي سبورت": "ما زلت ألعب حتى الآن، لأنني أعتقد أنه يمكنني الأداء بمستوى عالٍ، كما أن هناك مواقف تمنحني المزيد من الدوافع والمسؤولية والإصرار مثل عودتي إلى يوفنتوس، أحببت تمريرنا للكرة خلال المباراة وانسياب حركة الفريق، لكننا لم نصنع الكثير في الثلث الأخير من الملعب. التعادل نتيجة جيدة".
مانشيستر يونايتد (2)

مانشستر يونايتد يخطط لبناء تشكيلة قوية في الصيف

قال إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إن الانتقالات الصيفية ستمثل فرصة مهمة لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد. ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، في يناير الماضي عندما ضم برونو فرنانديز.
بول بوجبا

رايولا يربط بين بوجبا والانتقال إلى يوفنتوس

زاد مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهر، من التكهنات المثارة حول إمكانية عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد حسبما أعلن الصيف الماضي، وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "عودة بوجبا إلى يوفنتوس؟ على عشاق اليوفي أن يحلموا بذلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت ميت"، وأضاف "أنا لا أعمل في الأحلام، ولكن على أرض الواقع لاتخاذ الخيارات الصحيحة لعملائي. الآن ليس الوقت المناسب لتحديد مستقبل بوجبا".
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