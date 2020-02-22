جريمة

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
مستلزمات طبية مجهولة المصدر - أرشيفية
مستلزمات طبية مجهولة المصدر - أرشيفية
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.بمواجهة المتهم بالتحريات، اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار
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وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
قوات-الشرطة (2)

ضبط 23 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما وذلك على النحو التالي (بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 14 فرد محلي الصنع - 44 طلقة مختلفة الأعيرة - 194 قطعة سلاح أبيض).
مباحث-مصنفات

«المصنفات» تداهم منفذا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات

تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن منفذ بيع شركة إلكترونيات؛ لاتهامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفاُ بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية وذلك أثناء حملة استهدفت دائرة قسم شرطة عابدين. وعثر بداخل الشركة على 410 أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 3 وصلات إنترنت لاسلكية "واي فاي" وفلاشة محمل عليها برامج فك الشفرات.
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وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
مستشفى-الشرطة

الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لأهالي قرية بالسويس

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية لقاطني قرية جنيفة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعي الأحوال المدنية والخدمات الطبية، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 712 شرطيا حققوا رسالة الأمن

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 712 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، سوهاج، أسيوط) وقطاعات (الأمن العام، الأمن المركزى، الأحوال المدنية) والإدارات العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوى، تأمين محور قناة السويس، للمرور، أمن الموانى، مباحث مكافحة جرائم الآداب، شرطة النقل والمواصلات) نظراً لجهودهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2020.
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