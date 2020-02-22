تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

مستلزمات طبية مجهولة المصدر - أرشيفية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.بمواجهة المتهم بالتحريات، اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.



بمواجهة المتهم بالتحريات، اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.



من ناحية أخرى، قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (رجال الشرطة والمحتجزين، والمواطن المتردد على أقسام الشرطة بنطاق المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



