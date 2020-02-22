زاهي حواس: عرض أوبرا «توت عنخ آمون» سبتمبر المقبل

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

زاهي حواس - صورة أرشيفية

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إنه انتهى من تأليف أوبرا الملك توت عنخ أمون، التي ستعرض في سبتمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، تمهيدا لعرضها في افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من 2020، بحضور ملوك ورؤساء العالم، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21، وسيكون مؤسسة ثقافية تعليمية عالمية، مؤكدا أن تاريخ الجيش المصري ملئ بالانتصارات، ودائما الجيش هو صمام الأمام للوطن، متحدثا عن الهكسوس وكيف تمكن المصريون من الانتصار عليهم، بجانب تاريخ الملك (أخناتون) وكيفية قيام القائد (حور محب) بتوحيد البلاد مرة أخرى.

وأوضح حواس، خلال فعاليات صالون (النسور الثقافي) الذي عقد بدار القوات الجوية، اليوم السبت، أن معركة (مجدو) لا زالت تُدرس في الأكاديميات العسكرية حتى الآن، كاشفا عن أسرار معركة (قادش) وأول معاهده سلام في التاريخ، لافتا إلى أن مصر بها 124 هرما أعظمها هرم (خوفو) الذي تشير كافة الأدلة لمصريته، نافيا اتهام