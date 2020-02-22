ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 7 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7.5 جنيه، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 707.5 جنيهًا.عيار 24: 808.5 جنيهًا.عيار 18: 606 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5660 جنيهًا.سعر الأوقية: 1625 دولارًا.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس