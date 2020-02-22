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ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 7 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7.5 جنيه، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 707.5 جنيهًا.عيار 24: 808.5 جنيهًا.عيار 18: 606 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5660 جنيهًا.سعر الأوقية: 1625 دولارًا.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس
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سبائك-ذهب (4)

بـ28.8 طن..مصر تسجل أعلى نمو في الطلب على شراء الذهب

أكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020، وهو ما تؤكد مؤشرات شهر يناير الماضي. وأوضح تقرير المجلس، أن الطلب العام الماضي ارتفع إلى 1.6 طن، وبلغ في العام 2018 نحو 27.2 طن، وزاد الطلب خلال عام 2019 عن عام 2017 نحو 4.3 طن، والذي بلغ الطلب فيه 24.5 طن، أي بزيادة نسبتها 17.5%. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على الذهب 12% في الشرق الأوسط، إلى 228.8 طن في 2019، مقابل 258.9 طن خلال 2018.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

بعد 8 سنوات.. إسدال الستار على قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية.
ملتقى تزظيف

انطلاق ملتقى «2020 Egypt Career Summit» نهاية فبراير

أعلنت مؤسسة «Career 180» الرائدة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم، السبت، عن إطلاق الحدث الأهم في مجال التوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit2020 ، الذي سينعقد في الفترة 28-29 فبراير الجاري في مقر الجريك كامبس، وذلك تحت رعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية. ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات، وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل.
بنك-ناصر-الاجتماعى

بعائد 12.5%.. تفاصيل حساب «حماية» لعديمي الأهلية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن إطلاق البنك حساب مصرفي جديد تحت اسم «حماية»، بهدف الاشتراك في منظومة إيداع وإدارة أموال عديمي وناقصي الأهلية أو الغائبين وما في حكمهم. وأضافت القباج، أنه تم موافقة وزارة العدل على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة، والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال كل الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك (حساب جاري - دفتر استثماري - ودائع استثمارية لأجل).
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام نحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1584 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليًّا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك على الرغم من هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1562 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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