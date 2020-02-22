تعاون مصري - نيجيرى في إنتاج أسطوانات البوتوجاز

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي - صورة أرشيفية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، بحضور القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة المجموعة المتحدة وشركة "رونجاس" النيجيرية، لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعي المضغوط، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، ويأتي التعاقد بهدف إنشاء شركة مساهمة تحت اسم مقترح شركة "رونجاس الصناعية مصر" كشركة مساهمة مصرية لتصنيع وإنتاج أسطوانات البوتجاز وأسطوانات غاز السيارات بأحجام مختلفة.

وذلك لتحقيق التكامل بين الأطراف الأربعة وتبادل الخبرات لرفع نسب التصنيع المحلي والاستغناء عن استيراد المكونات بشكل تدريجي في الصناعات المصرية في مختلف القطاعات الخاصة والعامة بهذا المجال، ما يؤدي إلى زيادة مشاركة الصناعات المحلية في المشروعات الحكومية القومية وزيادة نسبة الصادرات، بفتح أسواق جديدة أمام