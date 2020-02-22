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بعائد 12.5%.. تفاصيل حساب «حماية» لعديمي الأهلية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن إطلاق البنك حساب مصرفي جديد تحت اسم «حماية»، بهدف الاشتراك في منظومة إيداع وإدارة أموال عديمي وناقصي الأهلية أو الغائبين وما في حكمهم. وأضافت القباج، أنه تم موافقة وزارة العدل على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة، والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال كل الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك (حساب جاري - دفتر استثماري - ودائع استثمارية لأجل).
وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن الحساب ينقسم إلى شقين، الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب"، مشيرا إلى أن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بنحو 12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018-2019. وأوضح فاروق، أنه سيتم منح هذا
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سبائك-ذهب (4)

بـ28.8 طن..مصر تسجل أعلى نمو في الطلب على شراء الذهب

أكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020، وهو ما تؤكد مؤشرات شهر يناير الماضي. وأوضح تقرير المجلس، أن الطلب العام الماضي ارتفع إلى 1.6 طن، وبلغ في العام 2018 نحو 27.2 طن، وزاد الطلب خلال عام 2019 عن عام 2017 نحو 4.3 طن، والذي بلغ الطلب فيه 24.5 طن، أي بزيادة نسبتها 17.5%. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على الذهب 12% في الشرق الأوسط، إلى 228.8 طن في 2019، مقابل 258.9 طن خلال 2018.
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بعد 8 سنوات.. إسدال الستار على قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية.
ملتقى تزظيف

انطلاق ملتقى «2020 Egypt Career Summit» نهاية فبراير

أعلنت مؤسسة «Career 180» الرائدة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم، السبت، عن إطلاق الحدث الأهم في مجال التوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit2020 ، الذي سينعقد في الفترة 28-29 فبراير الجاري في مقر الجريك كامبس، وذلك تحت رعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية. ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات، وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل.
الذهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7.5 جنيه، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
الدولار (2)

انخفاض جديد في سعر الدولار والأخضر يسجل 15.75 جنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية بحوالي قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
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