بعائد 12.5%.. تفاصيل حساب «حماية» لعديمي الأهلية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

بنك ناصر الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن إطلاق البنك حساب مصرفي جديد تحت اسم «حماية»، بهدف الاشتراك في منظومة إيداع وإدارة أموال عديمي وناقصي الأهلية أو الغائبين وما في حكمهم. وأضافت القباج، أنه تم موافقة وزارة العدل على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة، والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال كل الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك (حساب جاري - دفتر استثماري - ودائع استثمارية لأجل).

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن الحساب ينقسم إلى شقين، الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب"، مشيرا إلى أن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بنحو 12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018-2019. وأوضح فاروق، أنه سيتم منح هذا