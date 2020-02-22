بعائد 12.5%.. تفاصيل حساب «حماية» لعديمي الأهلية
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م
بنك ناصر الاجتماعي
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن إطلاق البنك حساب مصرفي جديد تحت اسم «حماية»، بهدف الاشتراك في منظومة إيداع وإدارة أموال عديمي وناقصي الأهلية أو الغائبين وما في حكمهم.
وأضافت القباج، أنه تم موافقة وزارة العدل على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة، والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال كل الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك (حساب جاري - دفتر استثماري - ودائع استثمارية لأجل).
وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن الحساب ينقسم إلى شقين، الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب"، مشيرا إلى أن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بنحو 12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018-2019.
وأوضح فاروق، أنه سيتم منح هذا
وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن الحساب ينقسم إلى شقين، الأول عبارة عن حساب جاري "دفتر استثماري تحت الطلب"، مشيرا إلى أن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بنحو 12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018-2019.
وأوضح فاروق، أنه سيتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك، وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، والشق الثاني عبارة عن أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% وحتى 12.75%.
وأشار فاروق إلى أن تلك الفئة ستحصل على كل الامتيازات الموجودة ببرامج الحماية الاجتماعية، مثل برامج حماية ذوي الإعاقة، ودور الرعاية، ومبادرة حياة كريمة.