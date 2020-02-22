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«بلجراد للسياحة» يكرم مصر.. ويروج للآثار المصرية

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
السياحة في مصر - صورة أرشيفية
السياحة في مصر - صورة أرشيفية
كرم معرض بلجراد الدولي للسياحة، اليوم السبت، مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عاما. وأوضحت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد تناميا ملحوظا خاصة في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العامين المقبلين سيشهدان مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية، خاصة لكون مصر رئيس لجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة.
جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة في العاصمة الصربية بلجراد، حيث تم عرض فيلمين ترويجيين عن أهم المزارات السياحية والأثرية في مصر.وأكدت شلبي، حرص وزارة السياحة والآثار على التمثيل الرسمي في حضور هذا المعرض، إذ يعد فرصة هامة لاستعراض التنوع الذي تتمتع به
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منطقة-الأعمال-المركزية-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (4)

إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.
العمالة المصرية في السعودية

سؤال برلماني عن تراجع الطلب على العمالة المصرية

وجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج، قائلة:" ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
اللواء محمد العصار

تعاون مصري - نيجيرى في إنتاج أسطوانات البوتوجاز

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، بحضور القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة المجموعة المتحدة وشركة "رونجاس" النيجيرية، لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعي المضغوط، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، ويأتي التعاقد بهدف إنشاء شركة مساهمة تحت اسم مقترح شركة "رونجاس الصناعية مصر" كشركة مساهمة مصرية لتصنيع وإنتاج أسطوانات البوتجاز وأسطوانات غاز السيارات بأحجام مختلفة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر تنشد العدالة والتنمية لمختلف دول إفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063"، جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية السيسي.
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مجلس-النواب (1)

نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
سامح-شكري (1)

شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
فيروس-كورونا (2)

الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
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