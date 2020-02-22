«بلجراد للسياحة» يكرم مصر.. ويروج للآثار المصرية

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

السياحة في مصر - صورة أرشيفية

كرم معرض بلجراد الدولي للسياحة، اليوم السبت، مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عاما. وأوضحت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد تناميا ملحوظا خاصة في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العامين المقبلين سيشهدان مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية، خاصة لكون مصر رئيس لجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة في العاصمة الصربية بلجراد، حيث تم عرض فيلمين ترويجيين عن أهم المزارات السياحية والأثرية في مصر.وأكدت شلبي، حرص وزارة السياحة والآثار على التمثيل الرسمي في حضور هذا المعرض، إذ يعد فرصة هامة لاستعراض التنوع الذي تتمتع به