انطلاق ملتقى «2020 Egypt Career Summit» نهاية فبراير

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

ملتقى توظيف

أعلنت مؤسسة «Career 180» الرائدة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم، السبت، عن إطلاق الحدث الأهم في مجال التوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit2020 ، الذي سينعقد في الفترة 28-29 فبراير الجاري في مقر الجريك كامبس، وذلك تحت رعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية. ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات، وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل.

وقال محمد أكمل الشريك المؤسس لمنصة Career 180: " إننا نستهدف من خلال جمع المدربين في مجالات التوظيف، مع الراغبين في التوظيف، لخلق حالة من الحوار المجتعي التي ترصد احتياجات السوق، وذلك بهدف المساهمة في توظيف الشباب المؤهلين في الشركات المناسبة، بالإضافة إلى تعريف الخريجين الجدد بما يحتاجون من دورات تدريبية،