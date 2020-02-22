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سؤال برلماني عن تراجع الطلب على العمالة المصرية

تحرير:محمد محمود ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
العمالة المصرية في الخارج - صورة أرشيفية
العمالة المصرية في الخارج - صورة أرشيفية
وجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج، قائلة:" ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
وأوضحت الشبراوي، في تصريحات لها: "تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج له تبعات سلبية على معدلات البطالة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من الأموال؛ ما يؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة أن تلك التحويلات تعد أحد ركائز الدخل القومي بالنسبة لمصر".ولفتت إلى:" أن وزارة القوى العاملة تراجع دورها كثيرا،
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إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.
السياحة-فى-مصر (1)

«بلجراد للسياحة» يكرم مصر.. ويروج للآثار المصرية

كرم معرض بلجراد الدولي للسياحة، اليوم السبت، مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عاما. وأوضحت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد تناميا ملحوظا خاصة في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العامين المقبلين سيشهدان مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية، خاصة لكون مصر رئيس لجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة.
اللواء محمد العصار

تعاون مصري - نيجيرى في إنتاج أسطوانات البوتوجاز

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، بحضور القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة المجموعة المتحدة وشركة "رونجاس" النيجيرية، لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعي المضغوط، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، ويأتي التعاقد بهدف إنشاء شركة مساهمة تحت اسم مقترح شركة "رونجاس الصناعية مصر" كشركة مساهمة مصرية لتصنيع وإنتاج أسطوانات البوتجاز وأسطوانات غاز السيارات بأحجام مختلفة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر تنشد العدالة والتنمية لمختلف دول إفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063"، جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية السيسي.
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حمو-بيكا

طلب مناقشة عامة بالبرلمان بسبب «مهرجانات المدارس»

تقدم النائب جون طلعت، بطلب مناقشه عامة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن سياسة الحكومة تجاه فوضى المهرجانات التي انتشرت مؤخرا بالشارع المصري، ودورها في الانحدار الفني والأخلاقي وتزييف الوعي ونشر القبح وإفساد الذوق العام، وضرورة إعادة الهيبة والاعتبار لحصة المزيكا والموسيقى بالمدارس، باعتبارها المشكل الرئيسي والأول في الذوق العام لدى الأجيال المقبلة. وتضمن الطلب أن الشارع المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تزايد وانتشار ظاهرة المهرجانات الشعبية من قبل عدد ممن يطلقون زعما على أنفسهم فنانين، من خلال أغاني يتم تصنيعها تحت بير السلم.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-04

وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-05

وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.
مجلس-النواب (1)

نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
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