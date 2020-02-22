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إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
العاصمة الإدارية - صورة أرشيفية
العاصمة الإدارية - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.
وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 24 ألفا و130 وحدة سكنية بالحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية بها 19 ألفا و944 وحدة سكنية، و328 فيلا بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكني مختلط" بها 2560 وحدة سكنية، و103 آلاف و488 متر مربع تجاري وإداري،
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العمالة المصرية في السعودية

سؤال برلماني عن تراجع الطلب على العمالة المصرية

وجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج، قائلة:" ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
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«بلجراد للسياحة» يكرم مصر.. ويروج للآثار المصرية

كرم معرض بلجراد الدولي للسياحة، اليوم السبت، مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده منذ 42 عاما. وأوضحت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن العلاقات بين مصر وصربيا تشهد تناميا ملحوظا خاصة في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العامين المقبلين سيشهدان مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الدولية، خاصة لكون مصر رئيس لجنة السياحة المستدامة في منظمة السياحة العالمية وصربيا هي نائب رئيس هذه اللجنة.
اللواء محمد العصار

تعاون مصري - نيجيرى في إنتاج أسطوانات البوتوجاز

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، بحضور القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة المجموعة المتحدة وشركة "رونجاس" النيجيرية، لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعي المضغوط، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، ويأتي التعاقد بهدف إنشاء شركة مساهمة تحت اسم مقترح شركة "رونجاس الصناعية مصر" كشركة مساهمة مصرية لتصنيع وإنتاج أسطوانات البوتجاز وأسطوانات غاز السيارات بأحجام مختلفة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر تنشد العدالة والتنمية لمختلف دول إفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063"، جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية السيسي.
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عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

الإسكان: الانتهاء من تطوير 298 منطقة غير آمنة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتضم المناطق 214 ألفا و354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
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5 أبريل.. قرعة إعادة تخصيص أراضي الإسكان في بني سويف

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بأنه سيتم يوم 5 أبريل المقبل إجراء القرعة العلنية اليدوية لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة، السابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها 21 مارس 2018، وبنفس الأسعار السابقة، وذلك للعملاء الذين استكملوا سداد مقدم الحجز. وذكر محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين فى دخول القرعة ولم يستردوا مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان ببنى سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة.
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الإسكان تطرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب في 15 مارس

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، طرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، يوم 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 92 إلى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
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طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.
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