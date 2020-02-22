إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

العاصمة الإدارية - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 24 ألفا و130 وحدة سكنية بالحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية بها 19 ألفا و944 وحدة سكنية، و328 فيلا بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكني مختلط" بها 2560 وحدة سكنية، و103 آلاف و488 متر مربع تجاري وإداري،