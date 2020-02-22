بعد 8 سنوات.. إسدال الستار على قضية التلاعب بالبورصة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة"، حيث تمت براءة كل من جمال وعلاء مبارك، و7 أخرين من رجال الأعمال

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م

قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية.

وجرى تشكيل لجنة خبراء خماسية لفحص أوراق قضية التلاعب بالبورصة برئاسة كل من، المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، والمستشار