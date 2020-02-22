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بـ28.8 طن..مصر تسجل أعلى نمو في الطلب على شراء الذهب

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
الذهب
الذهب
أكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020، وهو ما تؤكد مؤشرات شهر يناير الماضي. وأوضح تقرير المجلس أن الطلب العام الماضي ارتفع إلى 1.6 طن، وبلغ في العام 2018 نحو 27.2 طن، وزاد الطلب خلال عام 2019 عن عام 2017 نحو 4.3 طن، والذي بلغ الطلب فيه 24.5 طن، أي بزيادة نسبتها 17.5%. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على الذهب 12% في الشرق الأوسط، إلى 228.8 طن في 2019، مقابل 258.9 طن خلال 2018.
ولفت التقرير إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر بنسب 6% في كل من سوقي الكويت والإمارات، و9% في السوق السعودية لتظل السوق المصرية متربعة على أسواق المنطقة في تحقيق زيادة في حجم الطلب. وأوضح التقرير أن مصر استحوذت أكثر من 12.5% من حجم الطلب على الذهب في دول الشرق الأوسط خلال عام 2019. وأكد التقرير أن النمو
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بعد 8 سنوات.. إسدال الستار على قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية.
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انطلاق ملتقى «2020 Egypt Career Summit» نهاية فبراير

أعلنت مؤسسة «Career 180» الرائدة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم، السبت، عن إطلاق الحدث الأهم في مجال التوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit2020 ، الذي سينعقد في الفترة 28-29 فبراير الجاري في مقر الجريك كامبس، وذلك تحت رعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية. ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات، وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل.
بنك-ناصر-الاجتماعى

بعائد 12.5%.. تفاصيل حساب «حماية» لعديمي الأهلية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن إطلاق البنك حساب مصرفي جديد تحت اسم «حماية»، بهدف الاشتراك في منظومة إيداع وإدارة أموال عديمي وناقصي الأهلية أو الغائبين وما في حكمهم. وأضافت القباج، أنه تم موافقة وزارة العدل على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة، والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال كل الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك (حساب جاري - دفتر استثماري - ودائع استثمارية لأجل).
الذهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 7.5 جنيه، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 10 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1570 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك-ذهب (4)

123 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 37 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 9 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1570 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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