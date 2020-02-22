بـ28.8 طن..مصر تسجل أعلى نمو في الطلب على شراء الذهب

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

الذهب

أكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020، وهو ما تؤكد مؤشرات شهر يناير الماضي. وأوضح تقرير المجلس أن الطلب العام الماضي ارتفع إلى 1.6 طن، وبلغ في العام 2018 نحو 27.2 طن، وزاد الطلب خلال عام 2019 عن عام 2017 نحو 4.3 طن، والذي بلغ الطلب فيه 24.5 طن، أي بزيادة نسبتها 17.5%. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على الذهب 12% في الشرق الأوسط، إلى 228.8 طن في 2019، مقابل 258.9 طن خلال 2018.

ولفت التقرير إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر بنسب 6% في كل من سوقي الكويت والإمارات، و9% في السوق السعودية لتظل السوق المصرية متربعة على أسواق المنطقة في تحقيق زيادة في حجم الطلب. وأوضح التقرير أن مصر استحوذت أكثر من 12.5% من حجم الطلب على الذهب في دول الشرق الأوسط خلال عام 2019. وأكد التقرير أن النمو