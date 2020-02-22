انتخابات إيران.. استفتاء على التأييد الشعبي للمرشد

خلال الانتخابات البرلمانية مددت السلطات الإيرانية مهلة الإغلاق خمس مرات لإتاحة مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين بعد حالة العزوف التي شهدتها مراكز الاقتراع

تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

خاض الإيرانيون أمس الجمعة، اختبارا للمزاج العام تجاه القيادة الإيرانية من خلال التصويت على الانتخابات الإيرانية الذي استمر لمدة 10 ساعات، وكان يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدًا. وجاء الاقتراع غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب غربي طهران، ووفاة 2 مسنين في مدينة قم، ووصل عدد الوفيات إلى 4 حالات، ومن ثم تم إجراء التصويت على وقع الهلع الذي انتاب الإيرانيين، وكان هناك توقعات بعزوف الناخبين عن النزول والمشاركة خوفًا من عدوى الفيروس.

وخوفًا من العزوف، أعلنت هيئة الانتخابات التشريعية، أن غمس الإصبع في الحبر بالدوائر الانتخابية، بعد التصويت أصبح "اختياريا"، للحيلولة دون فزع الناخب الإيراني وتدني نسبة المشاركة. كما تأتي الانتخابات وسط التظاهرات الشعبية العارمة ضد الرئيس حسن روحاني على خلفية التدهور الاقتصادي والفساد والأزمات المتعددة

وخوفًا من العزوف، أعلنت هيئة الانتخابات التشريعية، أن غمس الإصبع في الحبر بالدوائر الانتخابية، بعد التصويت أصبح "اختياريا"، للحيلولة دون فزع الناخب الإيراني وتدني نسبة المشاركة.

كما تأتي الانتخابات وسط التظاهرات الشعبية العارمة ضد الرئيس حسن روحاني على خلفية التدهور الاقتصادي والفساد والأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد.

الأقل منذ 40 عامًا

وبالفعل تحققت تلك التوقعات، فقد شهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا، حيث أشارت تقارير أبرزتها وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي أجريت أمس، لم تتجاوز 40 %، وتعد هذه النسبة هي الأقل منذ 40 عامًا.

وتشكلت طوابير أمام مكاتب الاقتراع جنوبي طهران، حيث يحظى المحافظون بقاعدة انتخابية متينة، فيما كانت أعداد الناخبين أقل في شمال العاصمة الذي سبق أن صوت بغالبية للرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2013 و2017.

وخلال الاقتراع مددت السلطات الإيرانية مهلة الإغلاق خمس مرات لإتاحة مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين.

وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته ما إن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب التليفزيون الحكومي، وبعد الإدلاء بصوته ناشد المرشد الأعلى مواطنيه التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة و"في أقرب وقت ممكن".

وينظر محللون إلى نسبة المشاركة في الانتخابات على أنها استفتاء على مدى التأييد الشعبي لسياسة المرشد المتشددة في العديد من الملفات داخليًّا وخارجيًًّا.

وستحدد نتائج الانتخابات وطبيعة مجلس الشورى المقبل، هامش المناورة الذي سيتمتع به الرئيس روحاني حتى نهاية ولايته في 2021 ، ويمكن لهذه النتائج أن تؤثر على سياسة الانفتاح التي يتبعها خارجيًّا.

المحافظون في المقدمة

وحول المرشح للفوز في تلك الانتخابات، فإن هناك توقعات بفوز التيار المحافظ التشددي الموالي للمرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل رفض آلاف الطلبات لمرشحين غالبيتهم من المعتدلين أو الإصلاحيين.

وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت بعض النتائج المبكرة التى أشارت إلى أن متشددين موالين لخامنئي في طريقهم للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.

وقال التليفزيون الرسمي: "حتى الآن حسم بعض المرشحين نتيجة 42 مقعدا"، وكشفت "رويترز" لهذه النتائج أن أكثر من 80 بالمائة منهم موالون لخامنئي.

ويرفض المحافظون المتشددون أي مفاوضات مع الغرب، ويتطلعون إلى التخلي عن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018.

ورأى أحد المواطنين خلال اقتراعه أن هدف التصويت هو "أن نظهر للولايات المتحدة أننا نؤيد بالكامل مرشدنا آية الله خامنئي"، ورغم عدم قبول ترشح آلاف الإصلاحيين والمعتدلين، اعتبر الانتخابات نزيهة تماما"، وقال إن عدم قبول ترشحهم يعني أن ثمة "مشكلة" بخصوص ملفاتهم.

آخر نتائج الانتخابات أظهرت وفقًا للهيئة العليا للانتخابات فرز الأصوات في 61 دائرة انتخابية (من أصل 208 دوائر)، كما أظهرت 60 مرشحا تأكد فوزهم بمقاعد في البرلمان (من أصل 290 مقعدًا)، كما أشارت النتائج الأولية إلى تقدم المحافظين في شغل مقاعد البرلمان.

المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، أكد أن الإعلان عن صحة الانتخابات سيتم بعد تدقيق التقارير والنتائج.

وسيتولى الفائزون الـ290 بهذه الانتخابات الـ11 التي تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979، أعمالهم في سياق توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، وفي ظل ظرف داخلي يعاني من الركود الشديد.