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انتخابات إيران.. استفتاء على التأييد الشعبي للمرشد

خلال الانتخابات البرلمانية مددت السلطات الإيرانية مهلة الإغلاق خمس مرات لإتاحة مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين بعد حالة العزوف التي شهدتها مراكز الاقتراع
تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م
المرشد يدلي بصوته
المرشد يدلي بصوته
خاض الإيرانيون أمس الجمعة، اختبارا للمزاج العام تجاه القيادة الإيرانية من خلال التصويت على الانتخابات الإيرانية الذي استمر لمدة 10 ساعات، وكان يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدًا. وجاء الاقتراع غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب غربي طهران، ووفاة 2 مسنين في مدينة قم، ووصل عدد الوفيات إلى 4 حالات، ومن ثم تم إجراء التصويت على وقع الهلع الذي انتاب الإيرانيين، وكان هناك توقعات بعزوف الناخبين عن النزول والمشاركة خوفًا من عدوى الفيروس.
وخوفًا من العزوف، أعلنت هيئة الانتخابات التشريعية، أن غمس الإصبع في الحبر بالدوائر الانتخابية، بعد التصويت أصبح "اختياريا"، للحيلولة دون فزع الناخب الإيراني وتدني نسبة المشاركة. كما تأتي الانتخابات وسط التظاهرات الشعبية العارمة ضد الرئيس حسن روحاني على خلفية التدهور الاقتصادي والفساد والأزمات المتعددة
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اليابان تعلن عن استخدام دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج كورونا

أعلن وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو اليوم السبت، أن اليابان تدرس استخدام عقار "أفيجان"، وهو دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء فى استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة "الإيدز" لمعالجة مصابى كورونا. وقال الوزير، "سنفعل كل ما فى وسعنا"، وتابع، "نسمع من الخارج أن بعض الأدوية بين تلك التى استخدمت ضد الأنفلونزا قد تكون مفيدة، وأن وزارته تتحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا فى مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها فى علاج المرضى".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 14 من الشرطة الأفغانية في اشتباكات مع طالبان

لقى 4 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون إثر اندلاع اشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد.
سجن بالصين

إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
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ايران وكورونا

بعد تفشيه في إيران.. كيف يحارب العراق «كورونا»؟

ازدادت المخاوف العراقية من فيروس "كورونا" بعد تفشي هذا الوباء في إيران وتأكيد إصابة أكثير من 20 حالة في إيران، توفي منهم 4 حالات جراء الإصابة بالفيروس، واليوم أعلن عن إصابة مسؤول إيراني بالفيروس المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد. وقال التلفزيون التليفزيون الإيراني إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا" الجمعة. المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز أشارت إلى أن الفيروس ربما جاء من عمال صينيين يعملون في مدينة قم وسافروا إلى الصين.
كورونا

إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
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إيران تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

علقت إيران كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، إنه بالرغم من عدم تسجيل إيران أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فإن الحكومة اتخذت هذا الإجراء الاحترازي عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.
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«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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