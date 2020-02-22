طلب إحاطة بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

تحرير:محمد محمود ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، بشأن تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة، وذلك إعمالاً للمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلا إنه حتى الآن منذ إصدار القانون بشكله القديم رقم 17 لسنة 2019 الصادر في ابريل 2019 والذي تم اصدار لائحته التنفيذية في يوليو 2019، ومع تعديله واصداره في يناير 2020، لم يتم رصد أية حالة تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة حتى الآن.

وأشار عبد الغني، في بيان له، إلى أن ذلك يثير التساؤل حول مدى تطبيق القانون وفلسفته، وعدم تحقيق المساواة في تطبيق القانون، إذ يتم استثناء مناطق من تطبيق القانون، فضلا عن ورود العديد من الشكاوي من المواطنين القانتين في المدن الجديدة تتعلق بعدم الانتهاء من ملفاتهم حتى الآن.وطالب بضرورة معرفة عدد الحالات