غدا.. «دعم مصر» يعقد الجلسة الخامسة حول «المحليات»

تحرير:محمد محمود ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأحد، الجلسة الخامسة، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعى، الذي يعقده حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبد الهادى القصبى والأمين العام للائتلاف النائب أحمد السجينى، فضلا عن حضور نواب الائتلاف وعدد من المسئولين المعنيين بالقانون. وقال أحمد السجيني أمين عام أئتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الجلسات التى يجريها ائتلاف الأغلبية النيابية حول قانون الإدارة المحلية هى جلسات حيوية و فعالة.

وأكد السجيني، في تصريح له، أنه تم عقد حتى الآن 4 جلسات تضمنت جلسة لرؤساء الأحزاب وأخرى لرؤساء النقابات العمالية وجلسة لممثلى 20 وزارة والجلسة الرابعة كانت للمجلس القومى للمرأة برئاسة مايا مرسى، موضحا أن تلك الجلسات احتوت على مداخلات موضوعية وتضمنت عدد من المطالبات المتخصصة، وأنها سوف تكون محل دراسة