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غدا.. «دعم مصر» يعقد الجلسة الخامسة حول «المحليات»

تحرير:محمد محمود ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأحد، الجلسة الخامسة، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعى، الذي يعقده حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبد الهادى القصبى والأمين العام للائتلاف النائب أحمد السجينى، فضلا عن حضور نواب الائتلاف وعدد من المسئولين المعنيين بالقانون. وقال أحمد السجيني أمين عام أئتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الجلسات التى يجريها ائتلاف الأغلبية النيابية حول قانون الإدارة المحلية هى جلسات حيوية و فعالة.
وأكد السجيني، في تصريح له، أنه تم عقد حتى الآن 4 جلسات تضمنت جلسة لرؤساء الأحزاب وأخرى لرؤساء النقابات العمالية وجلسة لممثلى 20 وزارة والجلسة الرابعة كانت للمجلس القومى للمرأة برئاسة مايا مرسى، موضحا أن تلك الجلسات احتوت على مداخلات موضوعية وتضمنت عدد من المطالبات المتخصصة، وأنها سوف تكون محل دراسة
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ورئيس مجلس نواب تشيلي يبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إيفان فلوريس رئيس مجلس النواب الشيلي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوفد البرلماني الشيلي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، ومؤكدا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات.
كورونا

طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في الوقت الذي تتزايد فيه خطورته عالميا، قائلة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 ألفا و436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.
الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

مجاهد: 40 مهنة جديدة في التعليم الفني وتطبيقها في سبتمبر (حوار)

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه سيتم خلال العام الجاري، التوسع بشدة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ إن هناك 11 مدرسة سيتم زيادتها، وإنشاء 10 مدارس إضافية للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام 2020، وسيتم توفير أماكن ومناهج ومدرسين، كما يتم حاليا إنشاء وحدة بالوزارة تتولى مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبار أن لها تمويلا موجودا فعليا من إحدى الدول الأوروبية.
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حفل إفطار جماعي لـ«دعم مصر» بحضور رئيس الوزراء-19

غدا.. الجلسة الرابعة لـ«دعم مصر» حول قانون المحليات

يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأربعاء، الجلسة الرابعة حول قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، الذي يعقده الائتلاف برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والأمين العام النائب أحمد السجيني، فضلا عن حضور نواب الائتلاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة. وقال القصبي، إن الائتلاف سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات بجلستين كل أسبوع، يومي الأحد والأربعاء، مضيفا أن الجلسات سوف تستمر على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب وغيرهم، للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

عبد العال يحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرارين صادرين عن رئيس الجمهورية وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، معلنا إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

قوى عاملة النواب توافق على قانون لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة.
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نائب: تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة يوفر مليارات

أشاد النائب خالد مشهور، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات فورية بإعادة بشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، فالأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، ما أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
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