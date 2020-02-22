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مجاهد: خطة شاملة لتطوير التعليم الفني.. ومهن جديدة تخاطب المستقبل (حوار)

نائب وزير التعليم: نقص المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول، وانخفاض التمويل المخصص لخامات التدريب، ومجاميع الطلاب المنخفضة أبرز تحديات التعليم الفني.. وهناك خطة شاملة للتطوير
تحرير:أمينة محمود ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٦ م
محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني - صورة أرشيفية
محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني - صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه سيتم خلال العام الجاري، التوسع بشدة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ إن هناك 11 مدرسة سيتم زيادتها، وإنشاء 10 مدارس إضافية للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام 2020، وسيتم توفير أماكن ومناهج ومدرسين، كما يتم حاليا إنشاء وحدة بالوزارة تتولى مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبار أن لها تمويلا موجودا فعليا من إحدى الدول الأوروبية.
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سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
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طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

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السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

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أشاد عضو برلمان مقاطعة "أونتاريو" الكندية، ونائب وزير السياحة بالمقاطعة، شريف سبعاوي بالإنجازات التي حققتها مصر خلال ى السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في البلاد. وأضاف البرلماني الكندي من أصول مصرية، اليوم الثلاثاء، أنه زار مصر في شهر يوليو الماضي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما أمضها في كندا ، حيث التقى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
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الحفاظ على التراث وأرصدة الصناديق.. السيسي يصدق على 5 قوانين

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السيسي يوجه بحل المشكلات أمام الكيانات الاقتصادية المتعثرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
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