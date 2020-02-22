طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

تحرير:محمد محمود ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

كورونا - صورة أرشيفية

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في الوقت الذي تتزايد فيه خطورته عالميا، قائلة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 ألفا و436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.

وأشارت عبد الحليم، في تصريحات لها، إلى أن فيروس كورونا وفق المعلومات الرسمية، لا يزال في المراحل الأولى لدخول مصر، وسط توقعات بزيادة الحالات المصابة سواء في مصر أو العالم أجمع خاصة مع عدم اكتشاف علاج فعال حتى الآن، لافتة إلى أن "الكارثة أن هناك العديد من الرحلات الجوية التي تأتي إلى البلاد لا يتم الكشف