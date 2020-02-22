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غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 18شبين الكوم 9 17طنطا 9 16دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 11 16مطروح 10 15السلوم 8 15سيوة 10
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السيسي ورئيس مجلس نواب تشيلي يبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إيفان فلوريس رئيس مجلس النواب الشيلي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوفد البرلماني الشيلي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، ومؤكدا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات.
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طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في الوقت الذي تتزايد فيه خطورته عالميا، قائلة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 ألفا و436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.
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مجاهد: 40 مهنة جديدة في التعليم الفني وتطبيقها في سبتمبر (حوار)

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه سيتم خلال العام الجاري، التوسع بشدة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ إن هناك 11 مدرسة سيتم زيادتها، وإنشاء 10 مدارس إضافية للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام 2020، وسيتم توفير أماكن ومناهج ومدرسين، كما يتم حاليا إنشاء وحدة بالوزارة تتولى مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبار أن لها تمويلا موجودا فعليا من إحدى الدول الأوروبية.
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غدا.. «دعم مصر» يعقد الجلسة الخامسة حول «المحليات»

يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأحد، الجلسة الخامسة، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعى، الذي يعقده حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبد الهادى القصبى والأمين العام للائتلاف النائب أحمد السجينى، فضلا عن حضور نواب الائتلاف وعدد من المسئولين المعنيين بالقانون. وقال أحمد السجيني أمين عام أئتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الجلسات التى يجريها ائتلاف الأغلبية النيابية حول قانون الإدارة المحلية هى جلسات حيوية و فعالة.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (5)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في القاهرة الكبرى، أما الوجه البحري فيشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، فيما بالنسبة إلى السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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