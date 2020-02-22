غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 18شبين الكوم 9 17طنطا 9 16دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 11 16مطروح 10 15السلوم 8 15سيوة 10