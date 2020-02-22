رياضة

أبو جريشة: الزمالك سبب شهرتي.. وساهمت في انتقال صلاح للمقاولون (حوار)

الهر الساحر كشف عن قصص وحكايات في مسيرته الكروية يتحدث عنها لأول مرة كما تطرق للحديث عن أسباب رحيله عن نادي الإسماعيلي ودوره في تألق محمد صلاح
تحرير:علي الزيني ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٤ م
علي أبو جريشة
علي أبو جريشة
«هو واحد من نجوم الكرة المصرية الذين كتبوا اسمهم بحروف من ذهب فى تاريخ اللعبة محليا وإفريقيا، ساهم بأهدافه فى حصول الإسماعيلى على أول بطولة إفريقية لكرة القدم يفوز بها ناد مصرى وعربى».. هو الكابتن على أبو جريشة، المُلقب بالهر الساحر أو فاكهة الكرة المصرية، أحد المواهب البارزة فى تاريخ «الدراويش». فى إحدى فيلات التجمع الخامس، يجلس على أبو جريشة، الذى ولد فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1947، وتحدث فى حوار لـ«التحرير» عن البطولة الإفريقية الأولى التى حصل عليها مع الإسماعيلى، مع استرجاع ذكريات الماضى الجميل، كما حكى لنا قصصًا وكواليس تحدث عنها لأول مرة
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سيد عبد الحفيظ - محمود الخطيب

الأهلي في زمن الخطيب أدمن خسارة البطولات

في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2017، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من النجوم التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يزيد على عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له، وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعًا.
رونالدو

نجم مانشستر يونايتد: جئت هنا بتوصية من رونالدو

كشف البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن موقف جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى أولد ترافورد، حيث قال فرنانديز، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءًا كبيرًا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات". وأضاف: "لهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدًا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة، و"أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء. أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق".
محمد-فضل (1)

محمد فضل: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب

شدد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كل من أخطأ في الأحداث التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر المصري ستتم معاقبته وبقوة، كما كشف فضل عن إدلاء كل مسؤولي اتحاد الكرة بشهاداتهم عما حدث في لقاء السوبر. وقال فضل لبرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "كل من أخطأ في السوبر سيعاقب ولن ننظر لألوان أي قميص، ولا يوجد شخص فوق القانون أو اللوائح ووقتها الكل سيحترم تلك القوانين، والفارق بيننا وبين الدول المتطورة هو احترام اللوائح والقوانين وهذا ما سنطبقه هنا".
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أحمد-مرتضى-منصور

أحمد مرتضى يكشف حقيقة إلغاء مباراة السوبر المصري

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي في موعدها. وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "تواصلت مع الكابتن محمد فضل، وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله". وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.
كادو

كادو لاعب الإسماعيلى الجديد يظهر أمام الزمالك

اقترب اللاعب الأوغندي باتريك كادو، من الظهور لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي، وقرر ديديه جوميز المدير الفني للدراويش تواجد اللاعب في القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع استمرار اللاعب في القائمة النهائية.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
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