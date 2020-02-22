سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٢ م

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.

تضمنت الرسالة التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة، فضلا عن الإشادة برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الإفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي، تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، التي جسدت عودة مصر بقوة إلى الساحة