رياضة

الأهلي في زمن الخطيب أدمن خسارة البطولات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارة البطولات منذ أن تولى محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة النادي سواء على المستوى المحلي أو القاري
تحرير:علي الزيني ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2017، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من النجوم التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يزيد على عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له، وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعًا.
بداية السقوط البداية كانت في الثلاثين من شهر أبريل لعام 2018 بعدما ودع فريق النادي الأهلي بطولة كأس مصر من دور الثمانية، بالخسارة بهدف دون رد أمام فريق الأسيوطي "بيراميدز حاليًّا"، ليودع الأحمر البطولة المحلية في مفاجأة من العيار الثقيل، وتوج بالبطولة وقتها فريق نادي الزمالك على حساب سموحة. فضيحة
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أبو جريشة: الزمالك سبب شهرتي.. وساهمت في انتقال صلاح للمقاولون (حوار)

«هو واحد من نجوم الكرة المصرية الذين كتبوا اسمهم بحروف من ذهب فى تاريخ اللعبة محليا وإفريقيا، ساهم بأهدافه فى حصول الإسماعيلى على أول بطولة إفريقية لكرة القدم يفوز بها ناد مصرى وعربى».. هو الكابتن على أبو جريشة، المُلقب بالهر الساحر أو فاكهة الكرة المصرية، أحد المواهب البارزة فى تاريخ «الدراويش». فى إحدى فيلات التجمع الخامس، يجلس على أبو جريشة، الذى ولد فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1947، وتحدث فى حوار لـ«التحرير» عن البطولة الإفريقية الأولى التى حصل عليها مع الإسماعيلى، مع استرجاع ذكريات الماضى الجميل، كما حكى لنا قصصًا وكواليس تحدث عنها لأول مرة
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نجم مانشستر يونايتد: جئت هنا بتوصية من رونالدو

كشف البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن موقف جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى أولد ترافورد، حيث قال فرنانديز، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءًا كبيرًا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات". وأضاف: "لهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدًا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة، و"أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء. أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق".
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محمد فضل: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب

شدد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن كل من أخطأ في الأحداث التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر المصري ستتم معاقبته وبقوة، كما كشف فضل عن إدلاء كل مسؤولي اتحاد الكرة بشهاداتهم عما حدث في لقاء السوبر. وقال فضل لبرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "كل من أخطأ في السوبر سيعاقب ولن ننظر لألوان أي قميص، ولا يوجد شخص فوق القانون أو اللوائح ووقتها الكل سيحترم تلك القوانين، والفارق بيننا وبين الدول المتطورة هو احترام اللوائح والقوانين وهذا ما سنطبقه هنا".
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إسماعيل يوسف: فايلر لم يواجه مواقف صعبة لنحكم عليه

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام نظيره الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدً الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على كأس السوبر المصري، ستكون مهمة وصعبة بالنسبة للفريقين. وتحدث يوسف خلال استضافته عبر قناة أبو ظبي الرياضية، قائلًا:" "مباراة السوبر مهمة وتجمع بين فريقين كبيرين، يتنافسان على بطولة، كارتيرون مثل فايلر، كلاهما شخصية هادئة، لا تميل لإثارة الجدل، وكل منهما يعلم أنه تنتظره مباراتين من العيار الثقيل أمام الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا".
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فايلر: رمضان غير جاهز للقمة.. وأتحمل المسؤولية كاملة

حسم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف الثنائي رمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" من خوض لقاء الزمالك غداً الخميس في مباراة السوبر التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك حسبما أفاد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء. وأوضح المدرب السويسري أن مباراة السوبر لها حسابات خاصة بعيداً عن الدوري وأيضاً عن تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، وأكد رينيه فايلر أن اتباع سياسة التدوير أمر ضروري لمواجهة ضغط اللقاءات موضحاً أنه لا مقارنة بين لقاء الغد ومباراة الفريقين في بداية الموسم لأن لكل مواجهة ظروفها الخاصة.
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الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى السوبر

انتهى الاجتماع الفني لمباراة السوبر، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، بحضور ممثلي الفريقين، بملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، علمًا بأن اللقاء سيقام مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
الزمالك

الزمالك: غير منطقي إقامة قمة الدوري في موعدها

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة ناديه، قائلا: "بدأ طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام، لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة، وتم بيع 7 آلاف، لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".
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