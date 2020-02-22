أول بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا بسبب أحداث السوبر
تحرير:محمد مجلى
٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م
شيكابالا
في أول رد فعل قانوني بعد أحداث مبارة السوبر المصري، المحامي فريد سالم الشريف، بأول بلاغ للنائب العام ضد اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله، وشهرته محمود شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، بسبب الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية التي أقدم عليها أثناء مباراة فريقه أمام النادى الأهلي فى مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضي، على ملعب محمد بن جاسم بدولة الإمارات، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وحسمها الزمالك بعد الاحتكام لركلات الترجيح، (4-3).
وذكر الشريف، فى بلاغه، الذى قيد قيد برقم 1076 لسنة 2020 عرائض نائب عام، أنه بتاريخ 20 فبراير، وبمجرد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك فوجئ الملايين من المشجعين والمشاهدين على شاشات الفضائيات من رجال ونساء وأطفال بقيام المشكو فى حقه اللاعب محمود شيكابالا، بالقيام بأفعال مشينة وأفعال خادشة
وذكر الشريف، فى بلاغه، الذى قيد قيد برقم 1076 لسنة 2020 عرائض نائب عام، أنه بتاريخ 20 فبراير، وبمجرد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك فوجئ الملايين من المشجعين والمشاهدين على شاشات الفضائيات من رجال ونساء وأطفال بقيام المشكو فى حقه اللاعب محمود شيكابالا، بالقيام بأفعال مشينة وأفعال خادشة للحياء وإيماءت جنسية، ووضع يده على اماكن حساسة من جسمه بإشارات بذيئة تسيئ للجماهير وتخدش الحياء وتشكل جريمة الفعل الفاضح، وجميعها مصورة على وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والسوشيال ميديا.
وطالب مقدم البلاغ، بضرورة معاقبة اللاعب وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، وتنص على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
واستند المحامي، إلى نص المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب و التحقيق فى الواقعة.