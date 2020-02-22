أول بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا بسبب أحداث السوبر

تحرير:محمد مجلى ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م

شيكابالا

في أول رد فعل قانوني بعد أحداث مبارة السوبر المصري، المحامي فريد سالم الشريف، بأول بلاغ للنائب العام ضد اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله، وشهرته محمود شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، بسبب الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية التي أقدم عليها أثناء مباراة فريقه أمام النادى الأهلي فى مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضي، على ملعب محمد بن جاسم بدولة الإمارات، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وحسمها الزمالك بعد الاحتكام لركلات الترجيح، (4-3).

وذكر الشريف، فى بلاغه، الذى قيد قيد برقم 1076 لسنة 2020 عرائض نائب عام، أنه بتاريخ 20 فبراير، وبمجرد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك فوجئ الملايين من المشجعين والمشاهدين على شاشات الفضائيات من رجال ونساء وأطفال بقيام المشكو فى حقه اللاعب محمود شيكابالا، بالقيام بأفعال مشينة وأفعال خادشة