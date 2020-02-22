جريمة

بأمر النائب العام.. تفاصيل إحالة طبيب ووالدي طفلة الختان بأسيوط للجنايات

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
ختان - تعبيرية
ختان - تعبيرية
أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بإحالة "على ع. ع."، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جناية ختان الطفلة "ندى ح. ع."، التى أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، فى القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدى الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المتهم "على. ع." طبيب بالمعاش، عملية لختانها بناء على طلبهما، بمستشفى "الرحمة" صباح الأربعاء 29 يناير الماضى، واستمرت العملية نصف ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعى، ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها، ولما تيقن وفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادره المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة والدى الطفلة، فأكدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعا الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعانى من ورم خارجى بجهازها التناسلى استوجب تدخله بعمليه تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأن سبب وفاتها حقنها بعقارى البنسلين طويل المدى،
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شيكابالا (1)

أول بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا بسبب أحداث السوبر

في أول رد فعل قانوني بعد أحداث مبارة السوبر المصري، المحامي فريد سالم الشريف، بأول بلاغ للنائب العام ضد اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله، وشهرته محمود شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، بسبب الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية التي أقدم عليها أثناء مباراة فريقه أمام النادى الأهلي فى مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضي، على ملعب محمد بن جاسم بدولة الإمارات، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وحسمها الزمالك بعد الاحتكام لركلات الترجيح، (4-3).
تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

قافلة توقع الكشف الطبي على محتجزين بأقسام السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية جولة تفقدية شملت عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
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شيكابالا (1)

أول بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا بسبب أحداث السوبر

في أول رد فعل قانوني بعد أحداث مبارة السوبر المصري، المحامي فريد سالم الشريف، بأول بلاغ للنائب العام ضد اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله، وشهرته محمود شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، بسبب الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية التي أقدم عليها أثناء مباراة فريقه أمام النادى الأهلي فى مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضي، على ملعب محمد بن جاسم بدولة الإمارات، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وحسمها الزمالك بعد الاحتكام لركلات الترجيح، (4-3).
وزير الداخلية 2

النائب العام يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، يرافقه وفد من السادة أعضاء النيابة العامة، بمقر وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للوزير ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68. وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

قرار صارم من النائب العام في ضحية الختان بأسيوط

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبًا بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ابنة الـ"12 سنة" إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة، وذلك بعد إبلاغ والد الطفلة عن الواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة.
محكمة-ارشفية

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
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