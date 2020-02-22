بأمر النائب العام.. تفاصيل إحالة طبيب ووالدي طفلة الختان بأسيوط للجنايات

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م

ختان - تعبيرية

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بإحالة "على ع. ع."، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جناية ختان الطفلة "ندى ح. ع."، التى أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، فى القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدى الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المتهم "على. ع." طبيب بالمعاش، عملية لختانها بناء على طلبهما، بمستشفى "الرحمة" صباح الأربعاء 29 يناير الماضى، واستمرت العملية نصف ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعى، ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها، ولما تيقن وفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادره المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.

واستجوبت النيابة العامة والدى الطفلة، فأكدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها، كما استجوبت الأخير فأنكر إجراءه عملية الختان، دافعا الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعانى من ورم خارجى بجهازها التناسلى استوجب تدخله بعمليه تجميل لإزالته بجهاز ليزر، وأن سبب وفاتها حقنها بعقارى البنسلين طويل المدى،