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أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد: انتظروا 72 ساعة من الطقس السيئ

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ م
أمطار غزيرة - أرشيفية
أمطار غزيرة - أرشيفية
?أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت بيانا، حذرت فيه من تعرض البلاد لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأحد، حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتبلغ ذروتها يوم الإثنين المقبل، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء قد تصل إلى حد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.
وتستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، بقيم تتراوح من 4-5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.تعرف على: درجات الحرارة المتوقعة غداوالرياح معتدلة تنشط احيانا
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اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
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سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
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غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
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السيسي ورئيس مجلس نواب تشيلي يبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إيفان فلوريس رئيس مجلس النواب الشيلي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوفد البرلماني الشيلي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، ومؤكدا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات.
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طقس-شديد-البرودة

برودة شديدة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.
طقس

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
سحب-ورياح-شديدة-بالأقصر (2)

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.
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