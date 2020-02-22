أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد: انتظروا 72 ساعة من الطقس السيئ

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ م

أمطار غزيرة - أرشيفية

?أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت بيانا، حذرت فيه من تعرض البلاد لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأحد، حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون رعدية على بعض المناطق، وتبلغ ذروتها يوم الإثنين المقبل، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء قد تصل إلى حد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، بقيم تتراوح من 4-5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.تعرف على: درجات الحرارة المتوقعة غداوالرياح معتدلة تنشط احيانا