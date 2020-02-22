اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ م

الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، منبها بقوله: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها، دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".ونوه نجم، إلى أن فضيلة الدكتور شوقي