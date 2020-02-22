شقاوة القرود.. مشكلة تواجه ترامب وميلانيا وتثير القلق بالهند

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ م

ترامب وميلانيا

مشكلة مزعجة قد تواجه السلطات الهندية المحلية غدا الأحد، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، إلى الهند، والتي تشمل زيارة ضريح تاج محل الأثري في مدينة أجرا بولاية اوتاربراديش، وتتمثل في مخاوف العجز عن السيطرة على القرود التي تتجول بحرية في منطقة الضريح، ويمكن أن تسبب إزعاجا للضيوف الأمريكيين.

وأورد راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن السلطات المحلية قررت إغلاق مدينة أجرا خلال زيارة ترامب وقريتنته، غير أن القلق ما زال يساور المسؤولين الهنود إزاء إمكانية السيطرة على "شقاوة القرود"، التي تقوم في العادة بخطف الأمتعة والمواد الغذائية من زوار الضريح الأثري الذي يعود إلى القرن السابع