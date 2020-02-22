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شقاوة القرود.. مشكلة تواجه ترامب وميلانيا وتثير القلق بالهند

٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ م
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
مشكلة مزعجة قد تواجه السلطات الهندية المحلية غدا الأحد، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، إلى الهند، والتي تشمل زيارة ضريح تاج محل الأثري في مدينة أجرا بولاية اوتاربراديش، وتتمثل في مخاوف العجز عن السيطرة على القرود التي تتجول بحرية في منطقة الضريح، ويمكن أن تسبب إزعاجا للضيوف الأمريكيين.
وأورد راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن السلطات المحلية قررت إغلاق مدينة أجرا خلال زيارة ترامب وقريتنته، غير أن القلق ما زال يساور المسؤولين الهنود إزاء إمكانية السيطرة على "شقاوة القرود"، التي تقوم في العادة بخطف الأمتعة والمواد الغذائية من زوار الضريح الأثري الذي يعود إلى القرن السابع
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أمريكا: 16 ألف مقاتل فضائي في منظومة الدفاع عام 2022

قال الجنرال دافيد تومبسون نائب قائد سلاح الفضاء الأمريكي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لانتقاء ونقل آلاف من أفراد أفرع القوات المسلحة الأمريكية وبصورة متدرجة للعمل فى سلاح الفضاء الأمريكي، وهو الذراع السادس والأحدث في منظومة الدفاع الأمريكية بعد أن دشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى 20 ديسمبر الماضي، مضيفا أن قوام سلاح الفضاء الأمريكى سيبلغ بحلول العام 2022 نحو 16 ألف فرد طبقا للخطة، وأنه سيتم اختيارهم من عناصر وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتنوعة وفق التخصصات المطلوبة واحتياجات العمل فى السلاح الفضائى الوليد.
ترامب

استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحا واحدا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسا مناسبا. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.
سفينة دايموند برنسيس المحتجزة في اليابان

سي إن إن: 46 أمريكيًا مصابا بكورونا على متن السفينة المحتجزة

أعلنت الصحة الأمريكية، اليوم الأحد، عن وجود 46 أمريكيا مصابا بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني. وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن المصابين ليسوا حالات إصابة جديدة، ولكنهم ضمن حالات الإصابة التي توجد على متن السفينة ومصابة بالفيروس، ممن يحملون الجنسية الأمريكية.
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جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف الأرواح

قال جون ف. سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح. جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.
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ترامب

استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحا واحدا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسا مناسبا. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.
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الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها

دعت وزارة الخارجية الهندية القيادة التركية، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير. وأعرب المتحدث باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان اليوم السبت، عن رفض بلاده، جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهند.
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شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم السبت، في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان" وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن، مضيفا أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
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مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جبريال صوما، اليوم الإثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب. وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.
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