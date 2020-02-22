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أحمد حلمي يعلن «دخوله التاريخ» بصورة مع الدكتور مجدي يعقوب

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ م
أحمد حلمي
أحمد حلمي
نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على صفحته عبر إنستجرام، علق عليها، قائلا: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".
وكان حلمي، قد تبرع بمليون جنيه في مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة التى أقيمت بدولة الإمارات يوم الخميس الماضي، وتم اختياره سفير من سفراء الأمل تحت رعاية حاكم دبي معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وكرمت الإمارات الدكتور مجدي يعقوب، وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس
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كارولين -فلاك (2)

انتحار الممثلة «كارولين فلاك» داخل شقتها في لندن

قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».
الفنان -بطرس- غالي (3)

بطرس غالي.. بدأ حياته بـ«سرقات صيفية» وأنهاها بتهريب الآثار

من عالم الفن إلى قفص الاتهام، كانت رحلة الفنان بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد له لمدة 30 سنة، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأولى عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
حوار- السيناريست -بشير- الديك (5)

بشير الديك: «الفارس والأميرة» تأخر 17 سنة وسعيد بنجاحه

أعرب الكاتب الكبير بشير الديك، عن سعادته بنجاح فيلم الأنميشن «الفارس والأميرة»، أول فيلم مصري طويل للرسوم المتحركة، وهو من تأليفه وإخراجه، إذ قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «تعبنا فيه أوي وبذلنا فيه مجهود خيالي، والحمد لله على النتائج الإيجابية، والفيلم تأخر حوالي 17 عام ونصف، بسبب التكلفة الإنتاجية، وجزء المعارك الحربية لأنه طويل جدا وأخذ وقت كبير، والفيلم لا يحتمل أجزاء آخرى ممكن نعمل أفلام آخرى»، متابعًا: «آخر مرة سافرت إلى الأردن في افتتاح عرض الفيلم، وفي أول شهر مارس سوف يشارك الفيلم في مهرجان الأقصر، وفي 27 مارس سوف نشارك في مهرجان لسينما الرسوم المتحركة بالمغرب».
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داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
محمد- منير

محمد منير: الغناء شيء صنعه ربنا.. ويوم وفاة أمي غنيت

كشف الكينج محمد منير، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
رانيا يوسف

رقص رانيا يوسف وإيمان العاصي على أغنية بنت الجيران

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير»، لأغنية «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، علقت عليه قائلة: «تلاقيني لسه بخيري». ونشرت أيضًا الفنانة إيمان العاصي فيديو لها عبر صفحتها الشخصية «إنستجرام»، وهي ترقص على نفس الأغنية، علقت عليه: «سكر محلي محطوط علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هاني»، في إشارة منها إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم.
محمد-رمضان

ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)

وجه ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، انتقادات للفنان محمد رمضان والمنتج الخاص به، لتصويرهم فيديو كليب داخل مطعمه الخاص دون الاستئذان منه. وقال "البرنس" في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة عليها 20 فرد وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين فقولت هو في إيه؟.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات فى المطعم وقولت هصور".
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