أحمد حلمي يعلن «دخوله التاريخ» بصورة مع الدكتور مجدي يعقوب

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ م

أحمد حلمي

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، على صفحته عبر إنستجرام، علق عليها، قائلا: "أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب.. ومش كده وبس، لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف.. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللى قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ".

وكان حلمي، قد تبرع بمليون جنيه في مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة التى أقيمت بدولة الإمارات يوم الخميس الماضي، وتم اختياره سفير من سفراء الأمل تحت رعاية حاكم دبي معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وكرمت الإمارات الدكتور مجدي يعقوب، وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس